Mit Beginn des neuen Schuljahres startete die Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein neues Netzwerk mit Partnerschulen. Das Coburger Ballettstudio am Ketschentor gehört dazu.

Ziel dieses Netzwerkes ist die Kooperation mit Ausbildungsinstitutionen im Bereich Tanz, um die bundesweite Nachwuchsgewinnung junger Tanztalente langfristig zu fördern.

Einer davon ist Lucas van Rensburg, der Sohn von Manuela Mazzei, die das Ballettstudio in Coburg leitet. "Es ist ein wichtiges Ziel, die Kunstform Tanz zu fördern", so Professorin Juliana Sabino Wilhelm der Palucca Hochschule für Tanz Dresden. "Mit dem neuen Netzwerk wollen wir jungen Tanztalenten neue Türen für ihre künstlerische Aus- und Weiterbildung eröffnen", betont Wilhelm. Deshalb möchte die Palucca Hochschule bundesweit mit ausgewählten Partnerschulen zusammenarbeiten, um begabtem Nachwuchs einen Einblick in die professionelle Tanzausbildung zu geben.

"Für uns ist das eine neue Möglichkeit, jungen Talenten aus Coburg eine Perspektive zu eröffnen", sagt Manuela Mazzei. Die Tanzlehrer der Hochschule werden Workshops hier abhalten und Elterngespräche führen. Mazzei betont, dass das Ballettstudio weiterhin auch eine Hobbyschule bleiben soll, in der die Freude und der Spaß am Tanzen im Mittelpunkt stehen. nel