Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung des Obst- und Gartenbauvereins Riedenberg waren die Neuwahlen und die Ehrungen. Vorsitzende Dagmar Wengel hatte dieses Mal nur einen kurzen Tätigkeitsbericht, weil der letzte erst im Oktober vorgetragen worden war. Neu sei in diesem Jahr die Weihnachtskrippe gewesen, die am Schulvorplatz aufgebaut wurde.

Erstmals habe der Verein dort auch am 3. Advent eine Bewirtung organisiert, die sehr gut angenommen worden sei.

Bei den Neuwahlen wurden die Vorstandsmitglieder im wesentlichen in ihren Ämtern bestätigt, lediglich drei Beisitzer schieden nach langjähriger Tätigkeit aus. Und so sieht der aktuelle Vorstand aus: 1. Vorsitzende : Dagmar Wengel, 2. Vorsitzender : Heinz Kuhn, Kassier: Peter Hergenröder, Schriftführerin: Birgit Wolf. Beisitzer: Kerstin Küchler, Svenja Küchler, Bea Schaab, Margit Seban, Karin Martin (neu), Michael Detsch (neu) und Veronika Leitsch (neu). Dagmar Wengel bedankte sich bei den ausgeschiedenen Beisitzern Ina Hildmann, Ralf Hergenröder und Mathias Lutz.

Als Termine für das Jahr 2023 sind das Maibaumaufstellen am 30. April und die Würzweihe an Maria Himmelfahrt fest eingeplant. Es wird auch ein Helferfest für alle aktiven Unterstützer des Obst- und Gartenbauvereins geben, so die Ankündigung.

Im Anschluss wurden langjährige Mitglieder des Vereins vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen, vertreten durch Monika Wiesner, geehrt. Die Silberne Ehrennadel erhielten Margit Seban und Heinz Kuhn für ihre 15-jährige Tätigkeit im Vorstand, sowie Rudolf Hergenröder und Birgit Wolf für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Die Ehrennadel in Bronze erhielten Dagmar Wengel und Kerstin Küchler für zehn Jahre Vorstandsarbeit und Anna-Lena Schlereth für ihre 15-jährige Treue zum Verein.

In seinem Grußwort bedankte sich der 1. Bürgermeister Roland Römmelt für die Arbeit des Vereins, die man das ganze Jahr über im Dorf bewundern könne. Er hoffe auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Mit einem obligatorischen Blumengruß entließ Dagmar Wengel ihre Mitglieder in ein hoffentlich erfolgreiches Gartenjahr 2023. red