Zum Weltblutspendetag am 14. Juni ruft die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister, Sabine Dittmar ( SPD ), dazu auf, gerade in den Sommermonaten zur Blutspende zu gehen, um lebensbedrohende Engpässe für Patientinnen und Patienten zu verhindern.

„Blut lässt sich in der Medizin durch nichts anderes ersetzen!“, streicht Sabine Dittmar die Bedeutung von Blut- und Plasmaspenden in einer Pressemitteilung heraus. Täglich werden 15.000 Blutspenden für Operationen, für die Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs und zur Versorgung von Unfallopfern benötigt. „Ohne Blutspenden hätten täglich mehrere Tausend Menschen in Deutschland keine Überlebenschance.“

Umso bedenklicher sei es, dass die Zahl der Menschen, die regelmäßig Blut spenden, seit Jahren rückläufig ist. Lag die Zahl der Blutspenden je 100.000 Einwohner 2010 noch über 6000, so sind es aktuell nur noch knapp 4500. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2021, von etwa zwei Millionen Spendern rund 6,5 Millionen Blutspenden gesammelt, heißt es weiter.

Eine Art Vorbildfunktion nimmt dabei der Landkreis Haßberge ein, der seit vielen Jahren mit seinem engmaschigen Netz an Blutspende-Terminen in Sachen Spendeaufkommen die unangefochtene Nummer eins in Unterfranken ist. „Da wird tolle Arbeit geleistet“, freut sich Sabine Dittmar auch mit Blick auf die vielen Spender, die seit vielen Jahren dabei sind. „Es gibt nahezu jeden Monat Spender:innen, die für 100 und mehr Spenden geehrt werden. Das verdient höchsten Respekt und ein mehr als dickes Dankeschön!“

Doch gerade die Zahl der treuen Spender, die vier-, fünf- oder gar sechsmal im Jahr zum Aderlass gehen, nimmt deutschlandweit immer mehr ab. Auch eine Folge der Altersstruktur. Viele Blutspender sind jenseits der 50. „Wir haben zwar mit der Abschaffung der Altersgrenze ein wichtiges Signal gesetzt“, sagt Sabine Dittmar . „Dennoch brauchen wir dringend Nachwuchs.“

Die Gesundheitspolitikerin, die ausgebildete Ärztin ist, hat aber dabei nicht nur die junge Generation im Blick. „Blutspenden ist in jeder Altersstufe möglich. Geben Sie sich einen Stoß und machen Sie mit! Blutspende rettet Leben!“ red