Zum 24. Mal findet die Zelttheaterwoche in Bad Kissingen statt. Mit zahlreichen Spiel- und Bastelangeboten sowie einem bunten Bühnenprogramm bietet die Veranstaltung ihren Gästen Freizeitvergnügen in den Pfingstferien, heißt es in einer Pressemittelung der Stadt.

Mit gut 10.000 Besucherinnen und Besuchern ist die Zelttheaterwoche ein Publikumsmagnet für Familien. Für 2023 sucht das Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen Unterstützung im gastronomischen Bereich. Die Klassiker Bratwurst, Currywurst und Pommes Frites sollen auch in diesem Jahr auf der Wiese nicht fehlen.

Deshalb sucht es einen Verein , der in Eigenregie vom 29. Mai bis 2. Juni 2023 eine Verkaufsbude betreibt. „Die Stadt Bad Kissingen möchte vor allem den Vereinen eine Plattform bieten, sich bei der Zelttheater-Woche zu präsentieren und Einnahmen für den eigenen Verein zu generieren“, sagt Philipp Pfülb, Leiter des Referats Jugend, Familie und Soziales. Eine Verkaufsbude wird gegen eine Standgebühr zur Verfügung gestellt. Der Verkaufserlös für die Speisen bleibt beim Verein .

Bewerbungen können Vereine per Mail einreichen an: jugfamsoz@stadt.badkissingen.de. Je nach Anzahl der Bewerbungen gibt es ein Auswahlverfahren. Wer dieses Jahr nicht zum Zug kommt, hat mit einem Warteplatz im nächsten Jahr eine neue Chance. Informationen gibt es auch telefonisch beim Team des Referats Jugend, Familie und Soziales unter Tel. 0971/ 807 4302. red