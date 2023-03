Nur durch einen beherzten Sprung über die Schutzplanke konnte sich ein Ersthelfer am Sonntagabend auf der A 71 außer Lebensgefahr bringen. Wie die Polizei berichtet, sei ein 38-Jähriger gegen 20 Uhr auf der Fahrt in Richtung Erfurt wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Starkregen und Hagel mit seinem Pkw erst ins Schleudern geraten, dann gegen eine Betongleitwand und gegen die Außenschutzplanke geprallt. Er sei unverletzt geblieben, der Schaden am Wagen wird mit rund 56.000 Euro angegeben.

Ein nachkommender Autofahrer habe angehalten, um mit einer Bekannten Erste Hilfe zu leisten. Beim Absichern der Unfallstelle mit einem Warndreieck bemerkte er ein Auto, das in seine Richtung schlitterte. Der Ersthelfer sprang über die Außenschutzplanke und konnte so verhindern, dass er erfasst wurde, heißt es im Bericht aus dem Polizeipräsidium Unterfranken . Das Auto sei zunächst gegen die Außenschutzplanke und danach gegen den etwa 80 Meter entfernt stehenden Pkw des Ersthelfers gestoßen. Den Schaden bei diesem Unfall schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Burglauer, Niederlauer und Münnerstadt waren im Einsatz. pol