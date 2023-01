Unter dem Motto „Abendrunde, Baukunst, Frankenwein “ führt der ehemalige Sternegastronom Hermann Laudensack am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr Gäste durch Bad Kissingen . Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten einen Einblick in die Geschichte Bad Kissingens. Die Führung beginnt mit der Vorstellung der historischen Prachtgebäude Arkadenbau, Regentenbau und Wandelhalle (Außenbereiche). Weiter geht es zum Rosengarten, Luitpoldbad, Kurhausbad, Kurtheater sowie zu weiteren interessanten Sehenswürdigkeiten der Innen- und Altstadt . Mit einem geselligen kulinarischen Abschluss endet die Führung in Schuberts Weinstube, im Bratwurst-Glöckle oder im Weinwerk. Die zweistündige Führung beginnt am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/8048 444, oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Tickets gibt es auch online unter badkissingen.de/events zu kaufen. Foto: Nina Pereira Santo