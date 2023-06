Unterricht oder Lernen am Nachmittag nach einem anstrengenden Schulvormittag? Vor allem wenn es draußen heiß ist? Das ist für viele der Schülerinnen und Schüler des gebundenen Ganztages in der 5., 6. und 7. Jahrgangsstufe oft eine Herausforderung, wie es in einer Pressemitteilung Anton-Kliegl-Mittelschule heißt. Daher gebe es seit den Osterferien eine neue Attraktion für die Ganztagskids.

Die ausgebildete Tanzpädagogin Susanne Wiesgickl von „Dancespace“ organisiert einmal wöchentlich Tanzunterricht für die Jungs und Mädchen der Ganztagsklassen. Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins der Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen ist dies für alle Kinder kostenlos.

Nach einem ersten Schnuppertraining, bei dem alle Schülerinnen und Schüler teilnahmen, hat sich mittlerweile eine Gruppe von etwa 20 Kindern verbindlich für den Tanzunterricht angemeldet. Hier lernen die Jungs und Mädchen in einer li motivierenden und fördernden Atmosphäre abwechslungsreiche und anspruchsvolle Choreographien, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gerade nach der langen Zeit zu Hause während der Corona-Pandemie sei ein Sport- und Spaßprogramm sehr wichtig und bringt die Kinder nicht nur wieder dazu, im Team und in der Gruppe zu agieren, sondern auch sportlich tätig zu werden. Die Bewegungsabfolgen des Tanzstils mit Elementen aus der Akrobatik und dem Ballett erfordern Konzentration, Ausdauer, Lernbereitschaft und Koordination.

Beeindruckt sei die neu ernannte Konrektorin der Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen und Initiatorin des neuen Tanzprogramms davon, dass auch sonst recht zurückhaltende oder schüchterne Kinder sich beim Tanzen selbstbewusst, aufgeschlossen, kommunikativ und fröhlich zeigen.

Auch im kommenden Jahr soll die Kooperation mit Susanne Wiesgickl fortgesetzt werden, weil sie so erfolgreich ist. Und selbstverständlich werden die tanzbegeisterten Kids ihre einstudierten Tänze bei einer Schulveranstaltung aufführen. Bis dahin brauchen sie aber noch ein wenig Übung, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Neben dem Tanzen soll es im neuen Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler , die ganztags betreut werden sollen, ein abwechslungsreiches Programmangebot geben, in dem sich die Kinder sportlich, kreativ und sozial tätig werden können, heißt es weiter. Mit der Unterstützung der Ganztags-Lehrkräfte sowie des Fördervereins, der die finanziellen Mittel zur Verfügung stelle, könne ein ganzheitliches schulisches Ganztagskonzept gelingen, so Andrea Beck . red