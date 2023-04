Viele Jahre ist die letzte Aktion bereits her, das nahmen die beiden Marktgemeinderäten Sebastian Schlereth und Johannes Vorndran zum Anlass, die Aktion saubere Landschaft rund um Waldfenster zu organisieren. Diese fand am Samstag trotz ein wenig Regen statt. Eingeladen, dabei mitzumachen waren alle, ob groß oder klein. 25 Waldfensterer trauten sich bei schlechtem Wetter vor die Tür, und mit sieben Zugfahrzeugen wurden die eingezeichneten Routen abgefahren. Es wurde auch ein halber Container voll Müll gesammelt. Darunter auch 16 alte Autoreifen. Für die Kosten des Containers kommt das Kommunalunternehmen Abfallwirtschaft Landkreis Bad Kissingen auf. Die Marktgemeinde Burkardroth unterstützte bei der Entsorgung der Altreifen. „Früher lag mehr Müll in den Fluren“, meinte Leo Hartmann. Nach der zweistündigen Tour gab es für alle noch eine kleine Brotzeit, wozu die Gemeinde Burkardroth eingeladen hatte.

Festzustellen bleibt: „Spaziergänger, Wanderer oder Fahrradfahrer sind in Bezug auf die Müllentsorgung in den Fluren, bei ihren Touren schon vernünftiger und sorgfältiger geworden, was das Wegwerfen von Müll anbelangt“, so Heinrich Schlereth, 1. Vorsitzender vom Fremdenverkehrsverein Waldfenster e.V., und auch Sebastian Schlereth und Johannes Vorndran waren sehr zufrieden mit der Aktion . red