In einem Abschiedsgottesdienst wurde er in der Paul-Gerhardt-Kirche in Stein verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Fürth. Neben berührenden Grußworten und einem selbstgeschriebenen Gitarrenstück von Weggefährten überraschten ihn seine ehemaligen Bandkollegen der „Burning Bushes“ mit gemeinsamen Songs.

Steve Ebach hinterlässt Spuren allerdings nicht nur im Bereich der Bandarbeit. In der Kirchengemeinde Stein hat er

das Konfirmanden-Projekt „Neue-Wege“ mit ins Leben gerufen und dieses biszuletzt engagiert begleitet. Für die Vernetzung der Jugendarbeit von benachbarten Kirchengemeinden hat er sich eingesetzt und ist mit zahlreichen Gruppen auf Freizeiten gefahren, hat Jugendausschüsse ins Leben gerufen und unterstützt, Jugendleiter ausgebildet und Jugendliche für die U18-Wahl begeistert.

Dekanin Almut Held würdigt ihn als „Jugendarbeiter mit Leib und Seele und mit ganz viel Herzblut für junge Menschen.“ Steve Ebach verabschiedete sich mit den Worten: „Die Beziehung zu sehr vielen mittlerweile jungen Erwachsenen, die ich jahrelang als Mitarbeiter begleiten durfte, hat mich sehr glücklich gemacht in meiner Arbeit. Zu sehen, wie viele von ihnen ihre Gaben ausgebaut haben, geistlich gewachsen sind, voll Selbstvertrauen und Engagement selbst für Andere ein Vorbild wurden, das erfüllt mich mit großer Freude und führt mir den Sinn meiner Arbeit vor Augen.“