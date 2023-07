Beim Überqueren einer Straße ist eine Radfahrerin in Fürth mit einem Pkw kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt.

Die 59-Jährige war am Freitagnachmittag (21. Juli 2023) gegen 16.15 Uhr mit ihrem Fahrrad stadteinwärts auf dem Radweg der Hochstraße in Richtung Billinganlage unterwegs und überquerte die Vacher Straße. Zur selben Zeit bog eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus der Hochstraße nach rechts in die Vacher Straße ab und stieß dabei mit der 59-Jährigen zusammen. Im Zuge der Kollision stürzte die Radfahrerin. Da sie sich dabei schwere Verletzungen an den Knochen im Bein zuzog, musste sie von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sind die Beamten auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Vorschaubild: © Kzenon/Adobe Stock