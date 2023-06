Sind die heißen Sommertage fürs Erste etwa schon wieder vorüber? Am Freitag (30. Juni 2023) überquert Franken eine Kaltfront, die verbreitet Schauer und Gewitter mit sich bringt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits Warnungen für einige Regionen geschickt.

Großen Teilen Bayerns steht ein sehr ungemütlicher Start ins Wochenende bevor: Denn mit Ausnahme Unterfrankens sagt der DWD für den Nachmittag wiederholte Gewitter voraus. Örtlich sind demnach im Süden und Osten auch Unwetter mit stürmischen Böen, Hagel und bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich. Ursache ist das Tief "Nikolaus", das eine Kaltfront nach Bayern bringt. In der Nacht sollen die Gewitter abklingen, doch ist laut Wetterdienst weiter örtlich Starkregen wahrscheinlich.

Nach Gewitter und Starkregen in Franken: Wie geht es am Wochenende weiter?

Während der Samstag noch sonnig startet, verdichten sich dann am Nachmittag die Wolkenfelder und es regnet erneut. Für Bamberg kündigt der fränkische Meteorologe Stefan Ochs in seiner neuesten Prognose Niederschläge ab frühestens 16 Uhr, für Nürnberg ab frühestens 17 Uhr an. Die Schauer sollen allerdings nur recht schwach ausfallen: Da die Luft recht trocken ist, verdunstet ein Teil der Regentropfen bereits in höheren Luftschichten, bevor sie den Boden erreichen. "Bei solchen Lagen ist immer schwer zu sagen, wann genau das erste Tröpfeln zu spüren sein wird", gibt der "Wetterochs" zu bedenken. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad.

Die leichten Regenfälle dauern auch noch in der Nacht auf Sonntag an, anschließend bestimmt Atlantikluft das Wetter. Am Sonntag und Montag ist es abwechselnd heiter und bewölkt mit vereinzelten Schauern und maximal 23 Grad. "Also ideales Wetter für einen Ausflug oder eine Wanderung", schlägt der Meteorologe vor.

Die Niederschläge nehmen am Dienstag kurzzeitig zu, klingen aber am Mittwoch schon wieder ab. Ab Donnerstag gelangt dann wärmere Luft aus Südwesteuropa zu uns und die Temperaturen steigen zumindest vorübergehend bis auf 30 Grad.

mem/th/dpa

