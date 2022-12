Franken vor 1 Stunde

Weihnachtsmärkte, Wintersport, Traditionen: Winter- und Weihnachtsaktivitäten in "Franken erleben"

In dieser Episode von "Franken erleben" berichten die Hosts Nadine und Sandra von ihren liebsten Aktivitäten im Winter. Außerdem geben sie einen Einblick in typisch fränkische Weihnachtstraditionen. All das und mehr erfährst du in dieser Episode.