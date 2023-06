Am Mittwochnachmittag (07. Juni 2023) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Frankens vor schweren Gewittern. Menschen sollten sich vor Blitzschlag und umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen, sollten sie sich draußen aufhalten.

Laut dem DWD sind vor allem Gebiete in Oberfranken betroffen. In folgenden Landkreisen gilt für den Nachmittag die Warnstufe 2 von 4:

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Der DWD warnt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Man soll besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Vorschaubild: © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild