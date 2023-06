Nürnberg: Schweres Unwetter stürzt Region ins Chaos - 250 Einsatzkräfte aktiv

Ein gewaltiges Unwetter stürzte den Raum Nürnberg am Donnerstag (8. Juni 2023) ins Chaos. Die beteiligten Feuerwehren und andere Helfer sahen sich vor eine Vielzahl von Problemen gestellt, zeitweise seien laut den Verantwortlichen rund 250 Einsatzkräfte aktiv gewesen.

Betroffen waren vor allem die Stadtteile Boxdorf, Großgründlach und Neunhof, doch auch im Nürnberger Umland kam es an Fronleichnam zu Überschwemmungen.

Vollalarm im Raum Nürnberg - Feuerwehr kämpft mit schwerem Unwetter

"Heftige Regenfälle in Verbindung mit einer Gewitterzelle ließen gegen 15.30 Uhr eine Vielzahl an Kellern in Boxdorf und Umgebung innerhalb kürzester Zeit volllaufen", schrieb etwa die Feuerwehr Nürnberg-Boxdorf am frühen Freitagmorgen auf Social-Media. Mehrere Straßen seien vom Unwetter "in Bäche" verwandelt und Gullideckel von Wasser aus der überlasteten Kanalisation aus ihrer Verankerung gedrückt worden.

"Aufgrund dieser Lage, die sich primär auf Boxdorf, Großgründlach und Neunhof verteilte, wurde für die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg Vollalarm ausgelöst", heißt es weiter. Um eine Gefahr für alle anfahrenden Kräfte zu minimieren, habe man zunächst, soweit dies möglich gewesen sei, im ganzen Dorf die Gullideckel wieder in ihre Position gebracht. Neben dem Auspumpen von Kellern und Tiefgaragen hätten die Aufgaben der Feuerwehr zudem in Erkundungen mit dem Mehrzweckfahrzeug, dem Führen einer Lagekarte sowie der Verpflegung der Einsatzkräfte bestanden.

"Zeitweise befanden sich ca. 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW Nürnberg und Erlangen im Einsatzraum sowie im restlichen Stadtgebiet. Gegen 00.30 Uhr war der Einsatz nach den letzten Aufräumarbeiten in unserem Gerätehaus zunächst einmal beendet", so die Feuerwehr Nürnberg-Boxdorf. In Franken kam es am Donnerstag zu Überflutungen und Blitzeinschlägen, ein Verantwortlicher sprach gar von "kriegsähnlichen Zuständen".

THW Nürnberg wird zu 26 Einsätzen gerufen - auch Schwabach betroffen

Nicht nur die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, das Chaos zu beseitigen. Wie der THW-Ortsverband Nürnberg in den sozialen Medien berichtet, sei man in Folge des Unwetters zu insgesamt 26 Einsatzstellen gerufen worden. Die Aufgaben hätten von Erkundung und Baufachberatung bis hin zu Pumparbeiten in zahlreichen Kellern gereicht.

Herausragend sei jedoch eine Einsatzstelle in Kleingründlach gewesen: "Nachdem eine Baugrube voll lief, musste diese mit einer Großpumpe des THW Ortsverband Erlangen geleert werden", so das THW. Auch das Nürnberger Umland litt unter den extremen Wetterverhältnissen. So kam es laut dem Nachrichtendienst News5 kam es etwa in Schwabach zu Starkregen und Hagel, auch hier sei in der Folge ein Keller überschwemmt worden.

Im Landkreis Forchheim kam es zu einem tragischen Unglück, als ein Baum auf eine junge Familie stürzte, ein Kind starb. In Cadolzburg wurde unterdessen ein Einfamilienhaus vom Blitz getroffen.