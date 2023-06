Blitzeinschlag in Cadolzburg: Dachstuhlbrand nach Unwetter

Löscharbeiten gestalten sich schwer : "Dach musste geöffnet werden"

gestalten sich : "Nicht mehr bewohnbar": Brand hat verheerende Folgen

An Fronleichnam trafen schwere Gewitter Franken. In Cadolzburg (Landkreis Fürth) kam es zu einem folgenschweren Brand. Trotz des schnellen Einschreitens seitens der Rettungskräfte ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr Cadolzburg bekannt gibt.

Blitzeinschlag löst Brand in Cadolzburg aus - 50 Kräfte im Einsatz

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte rund um Feuerwehren, Rettungskräfte und Polizei alarmiert. "Am Donnerstagnachmittag (8. Juni 2023) meldeten mehrere Anrufer gegen 16.40 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Cadolzburger Ortsmitte", heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Trotz des "schnellen Eintreffens" hatte sich der Brand schon ausgebreitet. "Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes." Weil es so schnell ging, konnten die Feuerwehren den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Dennoch gab es ein Problem. "Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch langwierig, da sowohl das Dach als auch die Decken geöffnet werden mussten, um weitere Glutnester aufzuspüren", heißt es weiter.

Beim Einsatz waren laut Feuerwehr circa 50 Kräfte im Einsatz. Wie der Kommandant der Feuerwehr Cadolzburg, Stefan Höpner, gegenüber inFranken.de erklärt, sei die "Ursache eindeutig." "Es war ein Blitzeinschlag", so Höpner. Personen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Um 1.30 Uhr konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Das Gebäude ist laut Feuerwehr "nicht mehr bewohnbar."

