Das Wochenend-Wetter wird in Franken noch einmal winterlich, danach strömt milde Luft ein und sorgt für einen deutlichen Temperaturanstieg. Für Samstag und Sonntag prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach erneuten Schneefall: "Am Samstagnachmittag geht von Norden her der Regen in Schneefall über und die Temperaturen sinken auf 0 Grad. Zugleich dreht auch der mäßige und in Böen starke Wind von West auf Nordost. In der Nacht zum Sonntag schneit es bei Temperaturen um -1 Grad noch zeitweise und es dürfte sich überall eine dünne Schneedecke bilden." Es wehe ein schwacher Nordostwind.

"Am Sonntag schneit es nur anfangs im Süden noch etwas, ansonsten bleibt es niederschlagsfrei", so der "Wetterochs". Nördlich des Mains heitere es auf, südlich des Mains könne sich auch eine Wolkendecke halten. Die Temperaturen erreichten maximal +2 Grad.

Das Wetter in Franken ab Montag

"Am Montag und in der Nacht zum Dienstag zieht ein kleines Tief über Süddeutschland nach Osten", so Stefan Ochs. "Wahrscheinlich bringt dieses Tief mildere Luft mit und leichte Niederschläge, die von Schnee in Regen übergehen." Die Temperaturen erreichen dann +2 Grad. Ein anderes Wettermodell prognostiziert jedoch auch Anfang der Woche noch Schneefall: "Davon abweichend kämen die Niederschläge beim ICON-Wettermodell erst am Abend und wegen des etwas niedrigeren Temperaturniveaus in Form von Schnee", so der "Wetterochs"

Am Dienstag und Mittwoch herrsche regnerisches Wetter. "Die Temperaturen steigen nach und nach auf +10 Grad." Anschließend könne sich in der zweiten Wochenhälfte wieder kältere Luft aus Nordeuropa bei uns durchsetzen.

Hochwasser in Franken

Auch zur aktuellen Hochwassersituation äußert sich der "Wetterochs": Die Pegel stiegen derzeit in den Gebieten mit dem meisten Schnee am wenigsten an. "In Plech ist von gestern auf heute die Schneehöhe von 42 auf 29 cm gesunken, während gleichzeitig das enthaltende Wasseräquivalent von 63 auf 81 Liter pro Quadratmeter gestiegen ist. Offensichtlich ist die Schneedecke erhalten geblieben und hat zusätzlich noch das Regenwasser aufgenommen. Hoffen wir, dass das nicht noch abtaut, bevor morgen am Samstag ab ca. 14 Uhr mit einsetzendem Frost eine Stabilisierung einsetzt."