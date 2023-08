In einer Urkunde aus dem Jahr 1002 wurde das damalige Dorf das erste Mal offiziell als "villa erlangon" erwähnt und fast 400 Jahre später dann zur Stadt ernannt. Seitdem ist in der mittelfränkischen Großstadt viel passiert. Wo, was, wann, wie und warum – das erfährst du alles im Stadtmuseum Erlangen.

Ausflugstipp Stadtmuseum - 1000 Quadratmeter voller Erlanger Geschichte

Auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche lernst du die Geschichte der Erlanger Region (neu) kennen – und zwar chronologisch, von den ersten Spuren menschlichen Lebens bis zur modernen Stadt. Neben der Dauerausstellung, die sich über insgesamt vier Stockwerke erstreckt, gibt es immer auch Sonderausstellungen zu spezifischen Themen aus der Geschichte.

Ursprünglich befand sich das 1919 eröffnete Heimatmuseum im Wasserturm, doch schon bald wurden die Räumlichkeiten zu klein. Das Barockgebäude des alten Rathauses, in dem sich das Stadtmuseum heute befindet, spielte selbst immer wieder eine Rolle in der Erlanger Geschichte und eignete sich deshalb ideal. Im Lauf der Zeit wurde das Museum um benachbarte Gebäude erweitert und in den kommenden Jahren soll hier ein Museumskarree mit Neubau als Ort der Begegnung entstehen.

Doch auch jetzt schon lohnt sich ein Besuch im Stadtmuseum Erlangen allemal. Neben spannenden Ausstellungen legt das Museum großen Wert auf regelmäßige kulturelle Veranstaltungen, Museumspädagogik und Barrierefreiheit.

Steinzeit bis Moderne: Das erfährst du in der Dauerausstellung

Deinen Besuch im Stadtmuseum beginnst du am besten im Keller, von wo aus du dich dann nach oben arbeitest. So erlebst du die Erlanger Geschichte chronologisch. In den Kellerräumen erfährst du etwas über die Vorgeschichte der Stadt, damalige Themen wie "Siedlung und Technik" und auch über die Altstadt mit ihrer Ackerbürgerschaft und dem großen Brand im Jahr 1706. Im Erdgeschoss lernst du mehr über die Ansiedlung der Hugenotten und deren Einfluss auf die Stadt.

Im Museum lernen Groß und Klein, wie Haushalt und Technik in der frühen Geschichte der Stadt aussahen. Erich Walter +2 Bilder

Im ersten Obergeschoss erwartet dich ein Einblick in die Zeit der Industrialisierung und das Produktsortiment damaliger Erlanger Firmen. Außerdem siehst du, inwiefern der soziale Gegensatz des kaisertreuen Bürgertums und der Arbeiterschaft heute noch im Stadtbild Erlangens sichtbar ist.

Hast du dich schon einmal gefragt, wie es in Erlangen zu Zeiten des Nationalsozialismus aussah? Die Antwort findest du im zweiten Obergeschoss des Stadtmuseums. Auch wenn die Stadt von Bombenangriffen verschont blieb, hatten die Ideologie und der Krieg natürlich großen Einfluss auf viele Bereiche. Du bekommst zudem zu greifen, inwieweit die Siemenswerke und der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Krieg das Stadtbild veränderten, und wie Erlangen schließlich zur Groß- und Universitätsstadt wurde.

Die aktuellen Sonderausstellungen zu Kunst und Natur

"Was ist Natur heute, und in welchem Spannungsverhältnis steht sie zur zeitgenössischen Kunst?" Dieser Frage geht die Ausstellung "Natur als zweite Kunst" mit einem Augenzwinkern nach. Betrachten kannst du zu diesem Thema unter anderem Werke von Andy Warhol, Blinky Palermo und Marina Abramovic – und zwar noch bis zum 3. September 2023.

Die textilen Überreste in der Ausstellung stammen aus den Pfahlbautensiedlungen am Bodensee und in Oberschwaben. Simon Dannhauer +2 Bilder

Noch bis zum 22. Oktober 2023 kannst du dir die Sonderausstellung "Steinzeit - Einfach genial!" im Stadtmuseum Erlangen anschauen. Was gibt es hier zu sehen? Eine Vielzahl an textilen Überresten aus den Siedlungen in Pfahlbauweise am Bodensee und in Oberschwaben. Denn das Spannende ist: Das ist die erste Ausstellung, die zeigt, von welchem Wert eben nicht nur Steine und Holz, sondern auch textile Produkte aus Rinde, Bast und Gräsern damals schon waren. Aber hier kannst du nicht nur schauen und staunen – an Mitmach-Stationen kannst du selbst Hand anlegen und dich an verschiedenen, prähistorischen Verarbeitungstechniken versuchen. Jeden Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr wirst du dabei vom museumspädagogischen Team unterstützt.

Zu den Sonderausstellungen gibt es eine Reihe an Veranstaltungen, vor allem Vorträge wie "Ötzi - der Mann aus dem Eis" und Workshops wie "Steinzeitliche Gefäße formen und verzieren". Mehr dazu erfährst du auf der Website.

Für Kinder und Jugendliche: Das museumspädagogische Angebot ist vielfältig

Apropos Workshops: Die pädagogische Arbeit des Museumsteams ist besonders beachtenswert. Es gibt ein großes Angebot an Führungen und Mitmach-Werkstätten. In der "Steinzeitwerkstatt" etwa wird handwerklich gearbeitet, um Pfeile und Mehl herzustellen. Im Workshop "Kochen in Uromas Küche" lernen die Kinder nicht nur etwas über die frühere Vorratshaltung und Herstellungsweise, sondern kochen auch selbst in der historischen Museumsküche. Neben den zahlreichen Workshops, die ungefähr zwei Stunden dauern, gibt es verschiedene Rundgänge im Museum und in der Stadt sowie Stadt- und Suchspiele, zum Beispiel die "Magische Tour durch Erlangen".

Ziel ist es, jungen Menschen auf praktische und spielerische Weise Geschichte und Kunst näherzubringen – eben Geschichte erlebbar zu machen. Zielgruppe sind dabei Schulklassen aller Altersstufen sowie Kindergartengruppen und junge Einzelbesucher*innen. Wer eines der Angebote nutzen möchte, sollte sich mindestens zwei Wochen vorher anmelden.

Übrigens: Geschichtlich Begeisterte können im Stadtmuseum Erlangen auch ihren Kindergeburtstag feiern oder sogar ihre Trauung vollziehen. Infos dazu gibt es hier.

Auf einen Blick

Adresse: Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9, 91054 Erlangen

Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr; Donnerstag 09:00 bis 20:00 Uhr (ab 17:00 Uhr frei); Samstag, Sonntag und Feiertag 11:00 bis 17:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr; Donnerstag 09:00 bis 20:00 Uhr (ab 17:00 Uhr frei); Samstag, Sonntag und Feiertag 11:00 bis 17:00 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Inhaber*innen von Erlangenpass und Entdeckerpass und Geflüchtete

Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Inhaber*innen von Erlangenpass und Entdeckerpass und Geflüchtete Führungen: Es gibt regelmäßig Führungen in der Dauerausstellung und ein gesondertes Führungsprogramm zu den Sonderausstellungen. Anmeldungen für gesonderte Führungen und Museumspädagogik unter 09131/862972

Es gibt regelmäßig Führungen in der Dauerausstellung und ein gesondertes Führungsprogramm zu den Sonderausstellungen. Anmeldungen für gesonderte Führungen und Museumspädagogik unter 09131/862972 Das Museum ist barrierefrei. Auf Anfrage kann ein Gebärdendolmetscher für die Führung gebucht werden.

Kontakt: per Mail an stadtmuseum@stadt.erlangen.de, per Telefon unter 09131/862300 oder auf Instagram

