Franken hat etwa 300 Brauereien und unzählige Biergärten und Bierkeller. Vor allem die Regionen um Bamberg, Bayreuth, Hof, Kulmbach, Nürnberg/Fürth/Erlangen und der Frankenwald haben eine jahrhundertealte Brautradition. Wenn du mehr über diese Tradition und die Kunst des Brauens wissen willst, besuche doch eines der hier vorgestellten Museen.

Bamberger Brautradition auf fünf Ebenen

Zum Erhalt der Brautradition gründeten im Jahre 1979 Braumeister den Förderverein "Fränkisches Brauereimuseum in der Bierstadt Bamberg e. V.". Er hat heute weltweit rund 400 Mitglieder, darunter über 100 Brauereien. Das Museum des Vereins findest du in den Gewölben der ehemaligen Benediktiner-Braustätte des Klosters Michaelsberg.

Hier, im fränkischen Brauereimuseum Bamberg e. V. sind auf etwa 1.000 Quadratmetern über 1850 Exponate zu Biergeschichte und Braukultur versammelt. Auf 5 Ebenen erfährst du alles über die Bierherstellung "vom Halm zum Seidla". Du besichtigst ein Sudhaus, Mälzerei, Gär- und Lagerkeller, Eiskeller, Büttnerei (Fässer-Herstellung), Filtration und die Fass- und Flaschenabfüllung. Wirf auch einen Blick auf die interessante Bierkrugsammlung.

Eine reguläre Museumsführung dauert etwa 1 bis 1 ½ Stunden. Das Museum bietet unter anderem auch den "Fränkischen proBierschluck“ an: eine Verkostung von 3 fränkischen Bierspezialitäten im Rahmen einer Führung.

Adresse : Fränkisches Brauereimuseum, Michelsberg 10f, 96049 Bamberg (Stadtbus Linie 910)

: Fränkisches Brauereimuseum, Michelsberg 10f, 96049 Bamberg (Stadtbus Linie 910) Öffnungszeiten: Vom April bis Oktober von Mittwoch bis Freitag von 13 bis 17 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr. Gruppen auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Bier erleben in Bayreuth

Im historischen Backsteingebäude der Maisel-Brauerei in Bayreuth befindet sich heute Maisel’s Bier-Erlebnis-Welt. Hier wird auf über 4500 Quadratmetern Bayreuther Braukunst anschaulich. 1988 wurde die Erlebniswelt als umfangreichstes Biermuseum ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Eine Führung mit Audioguide-App oder Tourguide begleitet dich auf eine Reise von den Anfängen der Brauerei vor über hundert Jahren bis heute. Anschaulich wird die handwerkliche Braukunst bei der Besichtigung historischer Dampfmaschinen, des Sudhauses mit Kupferkesseln und der Hopfenkammer. Neben einer umfangreichen Biergläser- und Krügesammlung erwarten dich auch 400 seltene Emailleschilder sowie eine Unmenge Bierdeckel verschiedenster Biermarken.

Die Führung endet an einer verglasten modernen Brauwerkstatt, wo du beim Bierbrauen zuschauen kannst. Auch Erlebnistouren durch die Bayreuther Katakomben starten in der Maisel's Bier-Erlebnis-Welt. Eine Führung durch die Sandstein-Felsenkeller dauert etwa 60 Minuten und endet mit einem frisch gezapften Bier.

Adresse : Maisel & Friends, Andreas-Maisel-Weg 1, 95445 Bayreuth (Stadtbus Linien 306, 325)

: Maisel & Friends, Andreas-Maisel-Weg 1, 95445 Bayreuth (Stadtbus Linien 306, 325) Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr für Besichtigungen mit Audioguide (letzter Einlass: 17 Uhr); Tourguides nur Freitag und Samstag.

Die Spalter Bürgerbrauerei

"In Spalt, in Spalt, dou wern die Leit gor alt. Sie kenna nix dafier, dös macht ös goute Bier." Mit diesem Reim wirbt die Stadtbrauerei Spalt für ihr Bier. Sie ist die einzige kommunale Brauerei Deutschlands und gehört den Bürger*innen der Stadt. Die Geschichte Spalts und seiner Stadtbrauerei kannst du im Museum HopfenBierGut erkunden.

Hopfenreben spielen in der Geschichte der Stadt Spalt eine große Rolle. CC0 / Pixabay / RitaE +2 Bilder

Im alten Kornhaus im Zentrum Spalts, einem rund 560 Jahre alten Getreidespeicher, ist neben der Tourist-Information das Museum zu Hause. Die abwechslungsreiche Ausstellung mit multimedialen Elementen und Panoramakino hat 2017 den Bayerischen Museumspreis gewonnen. Du bekommst Informationen über Hopfenanbau, Bräuche und Alltag der Hopfenbauern. Mit der Museumsapp "Eine Zeitreise durch die Hopfenstadt Spalt" kannst du die historische Altstadt auf einem Spaziergang entdecken.

Im Mittelpunkt des Museums steht natürlich die Bier-Herstellung. Im begehbaren Braukessel erlebst du den Brauprozess. In der Aromastation kannst du die Vielfalt der Biere riechen. Hier lernst du, was die Begriffe der Bierverkostung Antrunk, Rezenz und Nachtrunk bedeuten. Und am Ende deines Rundgangs kannst du an der ProBierBar, ein frisch gezapftes Bier genießen und das Glas danach als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Auch im Angebot sind Braukurse in der Bierwerkstatt. Hier braust du unter Anleitung eines Braumeisters dein eigenes Bier.

Adresse : HopfenBierGut – Museum im Kornhaus, Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt (Bahnhof Georgensgmünd, von dort Bahnbus nach Spalt oder Anreise mit dem Brombachsee-Bus)

HopfenBierGut – Museum im Kornhaus, Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt (Bahnhof Georgensgmünd, von dort Bahnbus nach Spalt oder Anreise mit dem Brombachsee-Bus) Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr); öffentliche Museumsführung jeden Sonn- und Feiertag um 11 Uhr. - Geschlossen: 01.01., 06.01., Karfreitag, 31.10., 01.11., 24. bis 26.12., 31.12.

Das Brauereimuseum im Kulmbacher Mönchshof

Unterhalb der Kulmbacher Plassenburg liegt der Mönchshof. Seit mehr als 600 Jahren wird hier Bier gebraut. Die Stadt hat eine lange Brautradition und viele Brauereien. So gibt es auch ein sehenswertes Brauereimuseum. Auf einer Ausstellungsfläche von über 3000 Quadratmetern bietet sich dir im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach Bierkultur und Braukunst dar. Geschichte und Wandel des Bierbrauens seit den Ägyptern bis heute wird ebenso gezeigt, wie wirtschaftliche, rechtliche und religiöse Aspekte des Biers.

Die Sammlung von Plakaten, Postkarten, Bierdeckeln, Gläsern, Flaschen und Etiketten, Radio-, Fernseh- und Kinospots thematisiert Bier-Werbung. Und natürlich wird auch eine Sammlung historischer Bierkrüge präsentiert. Die Geschichte des Büttnerhandwerks ist in einer eigenen Abteilung zu bestaunen. Als Höhepunkt deines Museumsbesuchs kannst du beim Brauen dabei sein und in einen gläsernen Sudkessel schauen; und das hier gebraute Museumsbier gleich probieren.

Im Mönchshof findest du neben dem Brauereimuseum auch ein Gewürzmuseum und ein Bäckereimuseum. Im Sommer bietet ein großer Biergarten unter schattigen Kastanien erfrischende Rastmöglichkeiten.

Adresse: Museen im Mönchshof, Bayerisches Brauereimuseum, Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach (Stadtbus ab ZOB Kulmbach, Linien 8353, 8358 u.a.)

Museen im Mönchshof, Bayerisches Brauereimuseum, Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach (Stadtbus ab ZOB Kulmbach, Linien 8353, 8358 u.a.) Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und Feiertags von 10 bis 17 Uhr. Gruppen auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Im Bierdorf Weißenbrunn: Miniaturbrauerei und Riesenfass

Im Frankenwald, zwischen Kulmbach und Kronach liegt das "Bierdorf" Weißenbrunn. Der Förderverein Brauer- und Büttnermuseum Weißenbrunn erinnert an die Geschichte des Orts mit seiner über 480 Jahre währenden Brautradition.

Das Museum ist nicht ganz so umfangreich wie seine Geschwister in den größeren Orten, aber allemal einen Besuch wert. Es erwarten dich unter anderem ein 14.000 Liter großes Bierfass, viele historische und moderne Werkzeuge der Braukunst, ein Fuhrwagen mit alten Holzfässern und die wohl kleinste funktionsfähige Brauerei. Sie erzeugt einen Bierausstoß von 500 Millilitern. Du kannst im Museum auch an einem Bierbrauerseminar teilnehmen und das "Hobbybraudiplom" erlangen.

Besuche auch den legendären Jungfer-Kättl-Brunnen in der Ortsmitte. Das Wahrzeichen Weißenbrunns mit der Wassernixe "Jungferkättl" ist einmal jährlich Schauplatz eines "Wunders": Am Kirchweihsonntag fließt aus den Brüsten der Nixe Weißenbrunner Bier.

Adresse: Brauer- und Büttnermuseum Weißenbrunn, Paradies 3, 96369 Weißenbrunn

Brauer- und Büttnermuseum Weißenbrunn, Paradies 3, 96369 Weißenbrunn Öffnungszeiten: nach Vereinbarung. Ansprechpartner: Herr Matthes (Tel 09261/91663) und Herr Krause (Tel 09261/40431, heinz.krause@gmx.ne)

Das Erlanger Biermuseum

Seit 2008 hat auch Erlangen ein Biermuseum. Etwa 200 Quadratmeter auf dem Dachboden des Sudhauses der Steinbach Bräu zeigen dir Erlanger Brautradition und Biergeschichten: Zutaten für die Bierherstellung, alte Gerätschaften der Steinbach-Bräu, Kurioses rund ums Bier und ein Modell der Erlanger Bergkirchweih sind zu sehen.

Glänzende Kupferkessel dienen nicht nur zum Bierbrauen, sondern sind auch dekorativ. CC0 / Pixabay / Hans +2 Bilder

Darunter im Sudhaus kannst du Steinbach-Bierspezialitäten genießen und die kupfernen Braukessel dabei bewundern.

Mit dem kostenlosen Audioguide der Tourist-Information Erlangen lässt sich anschließend gut auf den Spuren der Erlanger Brauer durch die Stadt spazieren.

Adresse: Biermuseum Erlangen, Vierzigmannstraße 4, 91054 Erlangen (mehrere Stadtbuslinien ab Hauptbahnhof)

Biermuseum Erlangen, Vierzigmannstraße 4, 91054 Erlangen (mehrere Stadtbuslinien ab Hauptbahnhof) Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr, Führungen und Weiteres nach Absprache, Tel: 09131/895912

Fazit

Alle vorgestellten Museen geben dir einen guten Überblick über fränkische Bier- und Braukultur. Du bekommst Hintergrundinformationen rund ums Bier, erlebst das Bierbrauen anschaulich mit und hast immer auch die Möglichkeit, lokale Biere zu kosten. Ein Probierschluck ist meist schon im Eintrittspreis enthalten. Einige der Museen sind sehr eng an eine Brauerei gebunden, andere werden von Vereinen getragen. Auch durch die jeweilige Ortsgeschichte, lokale Besonderheiten und Bierspezialitäten unterscheiden sich die Ausstellungen.

Willst du tiefer in die Bierkunde einsteigen oder gar das Bierbrauen erlernen, bieten die meisten Museen Verkostungs- und Brauseminare an.

