Die besten Radtouren im Frankenwald - das sind unsere Tipps

Vom Selbitztal zur Ködeltalsperre: 10 Strecken für geübte Radwanderer und Anfänger*innen mit Familie

10 Strecken für und Den idyllischen Frankenwald entdecken

Erlebe einige der schönsten Radtouren im Frankenwald: Ob als Einheimischer oder Tourist - wer gern auf zwei Rädern unterwegs ist, erlebt im Frankenwald eine Fahrradregion mit idyllischen Rundwegen und anspruchsvollen Tagesrouten. Der Frankenwald verfügt über ein umfangreiches Netz an Radfern- und Wanderwegen. Aufgrund dieser hervorragenden Infrastruktur und natürlich auch wegen seiner besonderen landschaftlichen Reize hat sich der Frankenwald in den letzten Jahrzehnten zu einem Eldorado für Radfahrer und Wanderer entwickelt – vom Profi bis hin zum Gelegenheits-Biker.

Radfahren im Frankenwald: Radel-Dorado abseits des Massentourismus

Er zählt noch nicht zu den durch Radler-Massen überlaufenen Gebieten: der Naturpark Frankenwald mit seiner abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft. Auf den zahlreichen Radtouren kann man so manchen Kilometer noch ganz für sich alleine entdecken.

Entlang der Wiesentäler - die übrigens das besondere Charakteristikum des Frankenwalds im Vergleich zu anderen Mittelgebirgen darstellen - oder an der Ködeltalsperre, der größten Trinkwassertalsperre Bayerns, kann man das Rad mal richtig rollen lassen.

Kurze, familienfreundliche Rundtouren, gemütliche Tagestouren oder anspruchsvolle Mountainbikestrecken - der Frankenwald bietet Radlspaß für jeden Geschmack. Wir stellen dir die 10 schönsten Strecken vor.

#1 Rundweg ab Wirsberg: Auf den Spuren der Eisenbahn

Startpunkt: Wirsberg

Wirsberg Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Charakteristik: sportlich, Rundweg

sportlich, Rundweg Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 24,8 Kilometer

24,8 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 448 Meter

Diese sportliche, aber familienfreundliche Radtour zur Gundlitzer Höhe, der "Nahtstelle" von Frankenwald und Fichtelgebirge, bietet Abenteuerfreude und Erholung zugleich. Von Wirsberg, dem Luftkurort und Hochzeitsdorf im Grünen, führt die Route über einen Anstieg zur Gundlitzer Höhe an der Nahtstelle zum Fichtelgebirge.

Nach rasanter Talfahrt über Ziegenburg durchs quellwasserreiche Perlenbachtal gelangt man nach Marktschorgast-Rohrersreuth, ins Klosterdorf Himmelkron. Hier durchfährt der Radler Bergwälder und Wiesentäler in unmittelbarer Nähe der ersten Eisenbahnsteilstrecke Europas, der "Schiefen Ebene". Über das Eisenbahnerdorf Neuenmarkt, mit dem Deutschen Dampflokomotiv-Museum, gelangt man wieder zum Ausgangspunkt.

#2 Durch Bauerndörfer am Fuß der Frankenwaldhöhen

Startpunkt: Rugendorf

Rugendorf Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

sehr leicht Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Länge: 13 Kilometer

13 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 157 Meter

Diese familienfreundliche Strecke führt mit leichten Steigungen vom historischen Rugendorf aus durch idyllische Dörfer in die unverfälschte Natur im Naturpark Frankenwald.

Auf gut ausgebauten Wegen und wenig befahrenen Kreisstraßenabschnitten führt die Radtour vom historischen Rugendorf aus durch die idyllischen Dörfer Losau, Eisenwind, Feldbuch und Zettlitz, bis es wieder zum Startpunkt zurückgeht.

#3 Durch das Kronachtal

Startpunkt: Bahnhof Kronach

Bahnhof Kronach Schwierigkeitsgrad: leicht

leicht Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 28 Kilometer

28 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 204 Meter

Den Radler erwartet eine leichte Radtour, vom mittelalterlichen Kronach ins Grümeltal und zurück: Es geht stets nach Norden entlang der Kronach zum Flößerdorf Friesen, zum imposanten Bergdorf Wilhelmsthal und ins idyllische Grümpeltal, bis zur historischen Untergrümpelmühle.

Hier ist der Wendepunkt der Tour. Das mittelalterliche Stadtbild in Kronach lädt zudem zu einem imposanten Spaziergang ein.

#4 Erlebnis Pressecker Knock

Startpunkt: Knockstraße Presseck

Knockstraße Presseck Schwierigkeitsgrad: leicht

leicht Charakteristik: Freizeittour

Freizeittour Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Länge: 14,1 Kilometer

14,1 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 353 Meter

Eine weitere Freizeittour für die ganze Familie, mit kurzen Steigungen. In fast 700 Metern Höhe über Normalnull und in eindrucksvoller Frankenwald-Landschaft geht die Radltour rund um den "Aussichtsturm Pressecker Knock" durch urige Bauerndörfer mit typischer Schieferverkleidung, reichem Fachwerk und sprichwörtlicher Gastfreundschaft.

Mit einer Abstecherroute nach Köstenhof kannst du die Tour bei Bedarf problemlos erweitern.

#5 Die Große Frankenwald-Runde

Startpunkt: Rodacher Straße, Kronach

Rodacher Straße, Kronach Schwierigkeitsgrad: Mittel

Charakteristik: sportlich

sportlich Dauer: 4 Stunden

4 Stunden Länge: 51,4 Kilometer

51,4 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 543 Meter

Es erwartet dich eine ausgedehnte Radtour durch die Täler aber auch auf die Höhenzüge des Frankenwaldes. Durch das Rodachtal zum Flößerdorf Marktrodach immer entlang der Rodach geht es nach Steinwiesen.

Weiter geht es durch das Leitschtal, bergauf nach Birnbaum und zur Hubertushöhe. Auf einer verkehrsarmen Straße führt die Tour weiter nach Tschirn und auf dem Höhenzug zum Bioenergiedorf Effelter. Schließlich geht es steil bergab ins Grümpeltal nach Wilhelmsthal und zurück nach Kronach.

#6 Rund um die Ködeltalsperre

Startpunkt: Parkplatz Ködeltalsperre

Parkplatz Ködeltalsperre Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

sehr leicht Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Länge: 11 Kilometer

11 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 229 Meter

Die Rundtour um die Ködeltalsperre verläuft auf dem autofreien, asphaltierten Weg rund um den Trinkwasserspeicher. An mehreren Stellen laden Sitzgelegenheiten zu Ruhepausen ein, was die Strecke besonders für Familien mit kleinen Kindern attraktiv gestaltet. Der Rundkurs ist auch bei Inlineskatern sehr beliebt.

Lese-Empfehlung: Die 5 beliebtesten Radtouren in der fränkischen Schweiz erfährst du in unserem Artikel.

#7 Auf dem Rennsteig zur "Kalten Küche"

Startpunkt: Badstraße, Steinbach am Wald

Badstraße, Steinbach am Wald Schwierigkeitsgrad: leicht

leicht Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 1,5 Stunden

1,5 Stunden Länge: 20 Kilometer

20 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 166 Meter

Von Steinbach am Wald entlang der Staatsstraße verläuft der Rennsteigradweg in Richtung Tettau. Mehrere kleine und sanfte Anstiege sind zu bewältigen. Ziel und Wendepunkt der Tour ist die "Kalte Küche" in Thüringen. Bereits im 9. Jahrhundert wurde diese ehemalige Handelsstraße von Nürnberg nach Leipzig über das Gebirge erwähnt.

Hier befindet sich das Informationszentrum des Naturparks Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und Frankenwald. Die Rückfahrt nach Steinbach am Wald verläuft auf der gleichen Strecke wie der Hinweg.

#8 Auf Wallfahrerwegen zur Basilika

Startpunkt: Kulmbacher Straße, Marktleugast

Kulmbacher Straße, Marktleugast Schwierigkeitsgrad: mittel

mittel Charakteristik: sportlich

sportlich Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 26,7 Kilometer

26,7 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 433 Meter

Den Radler oder die Radlerin erwartet eine anspruchsvolle, sportliche Tour in sehr abwechslungsreichem Gelände. Es geht durch Wiesen und Felder, auf verkehrsarmen Straßen direkt ins typische Frankenwald-Oberland.

Von Marktleugast aus führt die Route auf dem Radweg von Tannenwirtshaus und Traindorf. Weiter geht es auf der gering befahrenen Kreisstraße KU 13, bis Hohenberg. Auf verkehrsarmen Straßen gelangt der Radwanderer durch das typische Frankenwald-Oberland über Ober- und Untersauerhof, dem Siegerdorf Weickenreuth, nach Stammbach im Landkreis Hof. Auf den Kreisstraßen geht es über Gundlitz und Steinbach zum bekannten Wallfahrerort Marienweiher, mit seiner imposanten Basilika aus dem Jahre 1102. Nach knapp 1 km erreicht man wieder Marktleugast.

#9 Der Selbitztal-Radweg

Startpunkt: Bahnhof Helmbrechts

Bahnhof Helmbrechts Schwierigkeitsgrad: leicht

leicht Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 3 Stunden

3 Stunden Länge: 37,3 Kilometer

37,3 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 484 Meter

Eine Radwandertour für Freizeitradler und Familien: Die meist ebene Strecke im Selbitztal hat nur wenige mittlere Steigungen. Die Tour führt entlang der Selbitz bis zur Mündung in die Saale bei Blankenstein und zum Zielpunkt, dem Bahnhof in Bad Steben.

Entlang der Route bekommst du Einblicke in das malerische Selbitztal, in das wildromantische Höllental, in die Ökostation Ottengrüner Heide oder kannst Rast am bekannten Rennsteig-Denkmal machen.

# 10 Berg-Tal-Route für sportliche und naturverbundene Radwanderer

Startpunkt: Badstraße, Stadtsteinach

Badstraße, Stadtsteinach Schwierigkeitsgrad: schwer

schwer Charakteristik: sportlich

sportlich Dauer: 2,3 Stunden

2,3 Stunden Länge: 35,1 Kilometer

35,1 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 537 Meter

Eine abwechslungsreiche Berg-Tal-Route für den sportlichen und naturverbundenen Radwanderer. Vom Erholungsort Stadtsteinach geht es auf schattigen Straßen durch die romantische Steinachklamm. Es folgt ein stärkerer Anstieg nach Triebenreuth und Guttenberg. Hier erlebt der Radler die urwüchsige Naturparklandschaft des südlichen Frankenwaldes.

Durch das Städtchen Kupferberg und den Luftkurort Wirsberg gelangt man zu den historischen Stätten des Bergbaus. Über die reizvollen Frankenwaldorte Ludwigschorgast und Untersteinach erreicht man entlang der "Fränkischen Linie" wieder Stadtsteinach.

Mehr zum Thema: