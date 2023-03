Wir stellen dir 5 Museumsbahnen in Franken vor - historische Strecken mal anders erleben : Fränkische Museums-Eisenbahn Nürnberg Dampfbahn Fränkische Schweiz Rodachtalbahn Mainschleifenbahn Rhön-Zügle Fladungen

Historische Eisenbahnen, besonders Dampflokomotiven, begeistern Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Ein paar echte Eisenbahnfans sorgen mit viel Einsatz dafür, dass Strecken und Fahrzeuge erhalten bleiben. Einige solcher aufwendig restaurierten alten Züge laden als Museumsbahnen zu Ausflugsfahrten ein. Auch in Franken kannst du mit historischen Loks und Waggons unterwegs sein. Die Bahnen werden von Vereinen und überwiegend ehrenamtlich betrieben. Ab Mai sind sie wieder auf vielen Strecken unterwegs. Wir stellen dir 5 fränkische Museumsbahnen vor.

Dampfsonderzug der Fränkischen Museums-Eisenbahn Nürnberg

Bereits seit 1985 restauriert und betreibt der Verein Fränkische Museums-Eisenbahn e. V. Nürnberg (FME) historische Eisenbahnfahrzeuge. Auf dem Betriebsgelände am Nürnberger Nordostbahnhof wurde auch die eigene Dampflok wieder hergerichtet.

Von Mai bis Dezember bietet der Verein Dampfsonderfahrten in Nordbayern und angrenzenden Regionen an. Bis nach Böhmen in Tschechien kannst du mit der Dampfeisenbahn fahren. Die Fahrt mit dem Dampfzug ist, unabhängig vom Ziel, immer ein Erlebnis: das Fauchen und Tuten der Lok, die nostalgischen Waggons. Über Bordlautsprecher erhältst du Informationen zu Strecke, Sehenswürdigkeiten und Zielort. Ein Bierwagen mit Bier vom Fass und ein Speisewagen sind mit dabei.

Bekannt und beliebt sind vor allem die Adventsfahrten des Vereins zu Weihnachtsmärkten, aber auch im Sommer sind tolle Ausflüge geboten.

Termine 2023: So, 30.04.: Fahrt nach Böhmen; Sa, 20.05.: zum 2. Nördlinger Eisenbahnfest; Sa, 10.06.: Passau; Sa, 15.07. Mittelalter-Markt in Nabburg; Sa/So, 16./17.09.: Meininger Dampfloktage; Sa, 02.12. und So, 10.12.: Nikolauszug nach Regensburg: So, 03.12.: Reiterlesmarkt Rothenburg ob der Tauber

Bahnhof Fürth und Nürnberg, weitere Zustiege je nach Fahrtstrecke Fahrkarten: Etwa 4 bis 8 Wochen vor den Sonderfahrten kannst du Fahrkarten online oder über das Infotelefon 09127 902228 bestellen

Etwa 4 bis 8 Wochen vor den Sonderfahrten kannst du Fahrkarten online oder über das Infotelefon 09127 902228 bestellen Fahrpreise: ab 5 Euro (Kinder) bzw. 10 Euro (Erwachsene), abhängig von der Fahrdauer, Informationen gibt es auf der Homepage der FME

ab 5 Euro (Kinder) bzw. 10 Euro (Erwachsene), abhängig von der Fahrdauer, Informationen gibt es auf der Homepage der FME Kontakt: Fränkische Museums-Eisenbahn e. V. Nürnberg (FMe), Klingenhofstraße 70, 90411 Nürnberg

Fränkische Museums-Eisenbahn e. V. Nürnberg (FMe), Klingenhofstraße 70, 90411 Nürnberg Website: https://www.fraenkische-museumseisenbahn.de/

Dampfbahn Fränkische Schweiz

Über die bekannte und beliebte Dampfbahn in der Fränkischen Schweiz haben wir schon öfter ausführlich berichtet. Viele Details zur Dampfbahn findest du beispielsweise hier.

Der historische Zugbetrieb mit Diesel- oder Dampflok von Ebermannstadt nach Behringersmühle führt dich über 16 Kilometer durch das wunderbare Wiesenttal. Die Museumsbahn fährt von Mai bis Oktober an Sonn- und Feiertagen.

Zusätzlich gibt es auch 2023 wieder zahlreiche Sonderfahrten: Eine Muttertags-Fahrt (14.05.), das Frühstück im Dampfzug (30.07., 27.08., 15.10.), die Whisky-Fahrten (08.05., 17.09.), eine Cocktail-Fahrt (10.06.), Gin-Fahrten (11.06., 16.07.), einen italienischen Abend mit der Diesellok (24.06.), eine Wein-Fahrt (25.06.) und die fränkischen Bier-Fahrten (23.07., 06.08.). Im Dezember lädt die Dampfbahn außerdem zu Nikolausfahrten ein (02.12., 03.12., 08.12., 09.12., 10.12.).

Termine 2023: 30. April bis 29. Oktober an Sonn- und Feiertagen nach diesem Fahrplan

30. April bis 29. Oktober an Sonn- und Feiertagen nach diesem Fahrplan Abfahrt: Bahnhof Ebermannstadt und Bahnhof Behringersmühle, verschiedenen Zwischenhalte

Bahnhof Ebermannstadt und Bahnhof Behringersmühle, verschiedenen Zwischenhalte Fahrkarten: kannst du bis zwei Tage vor dem Termin hier online buchen oder in der Geschäftsstelle des Vereins im Bahnhof Ebermannstadt kaufen

kannst du bis zwei Tage vor dem Termin hier online buchen oder in der Geschäftsstelle des Vereins im Bahnhof Ebermannstadt kaufen Fahrpreise: Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 17 Euro, Kinder 9 Euro

Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 17 Euro, Kinder 9 Euro Kontakt: Dampfbahn Fränkische Schweiz e. V. Bahnhof Ebermannstadt, Bahnhofsplatz 1, 1. Etage, 91320 Ebermannstadt, Telefon: 09194 725175

Dampfbahn Fränkische Schweiz e. V. Bahnhof Ebermannstadt, Bahnhofsplatz 1, 1. Etage, 91320 Ebermannstadt, Telefon: 09194 725175 Website: https://www.dampfbahn.net/

Rodachtalbahn in Nordhalben

Die einstige Rodachtalbahn zwischen Kronach und Nordhalben wurde bereits 1976 für den Personenverkehr stillgelegt, 1994 war auch für den Güterverkehr hier Ende. Doch seit 2007 fährt auf der verbliebenen 11 Kilometer langen Teilstrecke zwischen Steinwiesen und Nordhalben die Rodachtalbahn als Museumsbahn.

An Sonn- und Feiertagen im Sommer und Herbst fährst du hier mit einem roten historischen Schienenbus aus dem Jahr 1959 durch das Rodachtal. Etwa auf halber Strecke liegt die Haltestelle Mauthaus. Von hier aus kannst du zu Bayerns größtem Trinkwasserstausee, der Ködeltalsperre wandern.

Der sehenswerte denkmalgeschützte Bahnhof Nordhalben lädt zu einem längeren Aufenthalt ein. An den Betriebstagen bietet der Verein Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e. V. hier in zwei Speisewagen Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränke an. Bei schönem Wetter gibt es auch einen Biergarten. Auf Gleis 3 kannst du mit einer Handhebeldraisine eine Rundfahrt durchs Bahnhofsgelände unternehmen.

Termine 2023: 1. Mai bis 29. Oktober und am 09./10. April (Osterhasenexpress), an Sonn- und Feiertagen (außer 08. Juni und 15. August) nach diesem Fahrplan

1. Mai bis 29. Oktober und am 09./10. April (Osterhasenexpress), an Sonn- und Feiertagen (außer 08. Juni und 15. August) nach diesem Fahrplan Abfahrt: Steinwiesen, Nordhalben

Steinwiesen, Nordhalben Fahrkarten: im Zug erhältlich

im Zug erhältlich Fahrpreise: Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 11 Euro, Kinder 6 Euro, Fahrrad kostenlos

Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 11 Euro, Kinder 6 Euro, Fahrrad kostenlos Kontakt: Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e. V. Krögelsmühle 1, 96365 Nordhalben, Telefon: 09267 8130

Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e. V. Krögelsmühle 1, 96365 Nordhalben, Telefon: 09267 8130 Website: https://www.rodachtalbahn.de/

Mainschleifenbahn Volkach

Die Mainschleifenbahn ist eine der letzten erhaltenen Nebenbahnen aus der Zeit der königlich-bayerischen Staatseisenbahnen in Unterfranken. Sie wurde 1909 eröffnet und verbindet die Volkacher Mainschleife mit Würzburg. Seit 2003 betreibt der Förderverein Mainschleifenbahn e. V. die Bahn mit vielen ehrenamtlichen Helfer*innen. Der Verein ist übrigens immer auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter*innen.

Ein über 60 Jahre alter Schienenbus fährt heute die 10 Kilometer lange Strecke zwischen Seligenstadt bei Würzburg und Volkach/Main. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kannst du von der Bahn aus die Landschaft der Mainschleife in Ruhe genießen.

Von Seligenstadt über Prosselsheim, Ober-/Untereisenheim und Escherndorf geht es über teils steile Abschnitte nach Volkach. Mit Ausblicken ins Maintal und zur Mainfähre, auf Weinberge und die berühmte Wallfahrtskapelle Maria im Weingarten. An der Endhaltestelle läufst du nur über die Mainbrücke und bist schon in der sehenswerten Volkacher Altstadt. Auch eine Schifffahrt ab Volkach bietet sich an, denn die Fahrzeiten sind auf die Ankunftszeiten der Mainschleifenbahn abgestimmt.

Termine 2023: 1. Mai bis 15. Oktober an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen (18.05., 29.05., 08.06., 15.08., 03.10.) nach diesem Fahrplan.

1. Mai bis 15. Oktober an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen (18.05., 29.05., 08.06., 15.08., 03.10.) nach diesem Fahrplan. Abfahrt: Seligenstadt-Mainschleifenbahn oder Volkach-Astheim

Seligenstadt-Mainschleifenbahn oder Volkach-Astheim Fahrkarten: Am Verkaufsstand in Volkach-Astheim oder beim Schaffner vor dem Einstieg

Am Verkaufsstand in Volkach-Astheim oder beim Schaffner vor dem Einstieg Fahrpreise: Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 10,50 Euro, Kinder und ermäßigt 6 Euro, Hunde und Fahrräder kostenfrei

Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 10,50 Euro, Kinder und ermäßigt 6 Euro, Hunde und Fahrräder kostenfrei Kontakt: Förderverein Mainschleifenbahn e. V. Industriestr. 3, 97332 Volkach, Telefon: 0152 02482125

Förderverein Mainschleifenbahn e. V. Industriestr. 3, 97332 Volkach, Telefon: 0152 02482125 Webseite: https://www.mainschleifenbahn.de/

Rhön-Zügle Fladungen

Jedes Jahr ab Mai nimmt auch die Museumsbahn Rhön-Zügle ihre Fahrt wieder auf. Über 18 Kilometer verläuft die Strecke durch das Streutal von Fladungen über Ostheim nach Mellrichstadt. Rhön-Zügle e. V. führt hier seit über 25 Jahren den Bahnbetrieb durch.

Verschiedene Dampf- oder Dieselloks ziehen die historischen Waggons aus unterschiedlichen Epochen. Der Verein besitzt Waggons von Baujahr 1900 bis zu den 1950er-Jahren. Genieße die Fahrt durch das schöne Streutal und verbinde diesen Ausflug doch mit einem Besuch des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen. Mit einem Fahrschein des Rhön-Zügles erhältst du ermäßigten Eintritt ins Museumsdorf.

Sowohl Fahrräder als auch Kinderwagen kannst du im Zug mitnehmen.

Termine 2023: 01.05., 21.05., 04.06., 18.06., 25.06., 01.07., 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08., 27.08., 03.09., 10.09., 17.09., 03.10., 15.10.

Bahnhof Fladungen Fahrkarten: am Bahnhof

am Bahnhof Fahrpreise: Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 13 Euro, ermäßigt 8 Euro

Gesamtstrecke (Hin- und Rückfahrt) Erwachsene 13 Euro, ermäßigt 8 Euro Kontakt: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen Museumsverwaltung Telefon 09778 9123-0

Fränkisches Freilandmuseum Fladungen Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen Museumsverwaltung Telefon 09778 9123-0 Website: https://freilandmuseum-fladungen.de/de/rhoenzuegle

Zusatztipp: Rastwaggon Rupprechtstegen

In Hartenstein im Nürnberger Land wartet auch eine kleine Attraktion auf Eisenbahnfans. Der Rastwaggon Rupprechtstegen ist ein Eisenbahnwaggon aus dem Jahr 1930, der zum Restaurant umgebaut wurde.

In diesem Wirtshaus auf Rädern genießt du fränkische Küche oder Kaffee und Kuchen. Im Sommer gibt es auch einen Biergarten, ein Kinderspielplatz ist auch dabei. Da der Wagen direkt am Bahnhof steht, kannst du durchs Fenster vorbeifahrende Züge beobachten.

Ein schönes Ausflugsziel für Familien mit Kindern, Eisenbahnbegeisterte und Wanderfreunde. Von hier aus kannst du auch schöne Wanderungen durch das Pegnitztal machen.

Adresse: Am Bahnhof 3 91235 Hartenstein (Regionalzug Haltestelle Rupprechtstegen)

Am Bahnhof 3 91235 Hartenstein (Regionalzug Haltestelle Rupprechtstegen) Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr, Sa, So 11.00 bis 22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen

Mo, Do, Fr, Sa, So 11.00 bis 22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen Website: https://rast-waggon-rupprechtstegen.business.site/

Fazit - Bahnfahrten als Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren nutzen

In Franken kannst du in historischen Zügen interessante Fahrten durch reizvolle Landschaften unternehmen. Die nostalgischen Zugfahrten sind, ob mit Dampflok, Schienenbus oder Diesellok, an sich schon ein Erlebnis. Wenn du interessiert bist, kannst du bei diesen Fahrten auch mehr über historische Eisenbahntechnik und die Geschichte der jeweiligen Bahnstrecken erfahren. Du kannst die Bahnfahrt auch als Ausgangspunkt für Besichtigungen, Wanderungen oder Radtouren nutzen. Fahrräder darfst du in den meisten Bahnen mitnehmen. Saison der Museumszüge ist zwischen Mai und Oktober. Einige Vereine bieten außerdem Adventsfahrten an.