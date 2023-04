In der Nacht zum 1. Mai werde die Unterfränkische Polizei erneut verstärkt im Einsatz sein. Mit Blick auf die vergangenen Jahre sei wieder ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu erwarten. Das Polizeipräsidium Unterfranken will die Gelegenheit nutzen, sich bereits im Vorfeld an die Feiernden zu wenden.

Bei harmlosen Streichen, die im gewissen Rahmen zur Freinacht dazugehören, drücke die Polizei auch mal ein Auge zu. Allerdings würden Sachbeschädigungen und speziell das Umsägen von bereits aufgestellten Maibäumen, eine unkalkulierbare Gefahr darstellen. Unkontrolliert umfallende Bäume seien besonders in Wohngebieten sowohl für die Verursacher*innen als auch Unbeteiligte lebensgefährlich und könnten an Gebäuden erhebliche Schäden anrichten.

1. Mai in Franken: Polizei kündigt "erhöhte Präsenz" an

Auch für Verkehrsteilnehmer*innen sei am 1. Mai erhöhte Vorsicht geboten. Gerade im ländlichen Bereich seien besonders auf Ortsverbindungsstraßen gerne Wandergruppen, zum Teil auch mit Bollerwagen, sowie Fahrradfahrer*innen unterwegs. Sowohl Autofahrer*innen als auch Fußgänger*innen sollten sich deshalb trotz Feierlaune rücksichtsvoll und umsichtig verhalten, um Unfälle zu vermeiden.

Die Unterfränkische Polizei wünsche zwar allen Feiernden und Ausflügler*innen einen schönen Feiertag, bei erheblichen Sicherheitsstörungen werde die Polizei aber konsequent und mit erhöhter Präsenz einschreiten. Das geschehe auch im Sinne der friedlich feiernden Menschen, um eine störungsfreie Nacht in den 1. Mai zu gewährleisten.

Das könnte dich auch interessieren: Das kannst du am 1. Mai in Franken unternehmen - Veranstaltungen und Ausflugstipps im Überblick

Vorschaubild: © alsen/pixabay; #253497/Colourbox; Collage: inFranken.de