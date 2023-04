Wandern, Fahrradfahren oder in den Mai feiern – der "Tag der Arbeit" ist ein klassischer Ausflugstag. Je nach Geschmack gibt es in Franken viele Möglichkeiten, wie du den Feiertag verbringen kannst.

Eine Tour im Fichtelgebirge, Essen und Bier beim Frühschoppen oder entspannt in der Therme: Wir haben dir einige Tipps zusammengestellt, wie du den Feiertag verbringen kannst - allein oder mit den Liebsten.

Schöne Wanderwege in Franken

Eine Wanderung – ob mit oder ohne Bollerwagen – gehört für viele zum 1. Mai dazu. Falls du mal eine neue Route ausprobieren willst, haben wir hier drei Vorschläge für dich.

1. Rundweg Walberla

Das Walberla ist ein beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Forchheim. Es gibt verschiedene Wanderwege, die sich ideal für eine Tour am Ersten Mai eigenen. Der Berg wird oft auch als Tor zur Fränkischen Schweiz bezeichnet. Eine mögliche Tour startet am Wanderparkplatz in Kirchehrenbach. Alternativ könnt ihr mit dem Zug anreisen und vom Bahnhof in Kirchehrenbach starten.

Die Runde ist rund sechs Kilometer lang und führt unter anderem an der Kapelle St. Walpurgis vorbei. Mehr Details zur Strecke findest du hier.

2. Dschungelpfad in Volkach-Astheim

Die Stadt Volkach liegt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Von dort aus startet diese dreieinhalbstündige Wanderung. Die etwa 13 Kilometer lange Route führt durch die Weinberge und hat gegen Ende einen besonderen Abschnitt: der Dschungelpfad, ein kleiner zugewachsener Weg, der an einen echten Dschungel erinnert. Am Ende kommst du wieder nach Volkach zurück. Die ganze Route findet ihr hier.

3. Wandern im Fichtelgebirge: Großer Haberstein – Kösseinehaus

Die Route startet beim Wanderparkplatz in der Nähe von Bad Alexandersbad. Über acht Kilometer geht es zuerst auf den großen Haberstein und dann weiter zur Kosseine. Der Aufstieg wird mit einer traumhaften Aussicht belohnt. Zeitlich solltest du mindestens zweieinhalb Stunden einplanen. Mehr Details zur Route findet ihr hier.

Noch mehr Wanderwege gefällig? Dann schau dir unseren Artikel über die 11 schönsten Touren in Franken an.

In den Mai feiern – Feste und Veranstaltungen

Wandern ist nicht so dein Ding und du willst lieber feiern oder gemütlich bummeln? Dann solltest du dir diese Veranstaltungen genauer ansehen:

1. Das Main-Festival in Kitzingen

Die Veranstaltung bietet über den ganzen Tag verteilt ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Essen und Wein. Autofans kommen beim Oldtimer-Treffen auf ihre Kosten. Auch auf dem Main selbst gibt es verschiedene Vorführungen, unter anderem vom Kitzinger Ruderverein.

Das ganze Programm kannst du auf der Website nachlesen.

2. Frühschoppen auf der Bamberger Altenburg

Um 10 Uhr findet am 1. Mai ein Gottesdienst statt, danach kannst du Essen und Getränke im Burghof genießen. Für musikalische Untermalung sorgt die Wunderburger Blaskapelle. Wenn du motiviert bist, kannst du den Besuch vorher mit einer kleinen Wanderung zur Altenburg beginnen.

Alle aktuellen Informationen zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

3. Bummeln und Schätze entdecken auf dem Flohmarkt in Eltersdorf

Auch in diesem Jahr findet in Erlangen/Eltersdorf wieder der traditionelle Flohmarkt am 1. Mai statt. Auf dem St.-Kunigund-Gelände kannst du dich am Vormittag durch die Stände wühlen und nach Schnäppchen suchen.

Weitere Informationen findet ihr auf der Website.

Ausflugstipps für den Feiertag

Auf dem Staffelberg warst du schon so oft und eine normale Wanderung ist dir zu langweilig? Dann gibt es für dich hier drei spannende Ausflugsziele.

1. Die Pottensteiner Himmelsleiter

Der Aussichtsturm befindet sich auf dem Weg zwischen der Burg Pottenstein und Elbersberg. Hier kannst du deine Fitness testen und die 150 Stufen der Wendeltreppe hinaufsteigen. Bei gutem Wetter reicht der Blick bis ins Fichtelgebirge. Der Eintritt ist kostenlos.

2. Auf den Spuren von Mythen und Märchen

Die Kaiserburg in Nürnberg kennst du vermutlich. Sie hat einiges zu bieten: Einen 47 Meter tiefen Brunnen, das Burgmuseum mit einer umfangreichen Sammlung von Waffen und Geräten und den Palas mit Doppelkapelle.

Aber kennst du auch ihre sagenumwobene Vergangenheit? Eine Geschichte dreht sich um die blaue Agnes. Sie galt als Schutzgeist der Türme und warte vor Bränden, lange bevor diese offiziell entdeckt wurden. Die ganze Sage und Informationen zu weiteren mythischen Orten in Franken kannst du hier nachlesen.

3. Der Wildpark Hundshaupten bei Egloffstein

Der große Park im Landkreis Forchheim existiert schon seit rund 50 Jahren. Hier könnt ihr bei einem gemütlichen Spaziergang unter anderem Rentiere, Wildschweine und Alpakas beobachten. Der Park ist im Sommer von Montag bis Sonntag jeweils von 9 bis18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen findest du auf der Website.

Du brauchst noch mehr Inspiration? Dann schau doch mal hier vorbei: Dein Ausflug in die Fränkische Schweiz: 14 Tipps – von Sommerrodelbahn bis Wildpark

Schlechtes Wetter? Hier kannst du den Feiertag auch bei Regen genießen

Das Wetter ist in diesem Jahr sehr wechselhaft. Was also tun, wenn deine Pläne ins Wasser fallen? Auch für schlechtes Wetter ist Franken mit vielen unterhaltsamen Aktivitäten gerüstet.

1. Wärme tanken in der Therme

Franken hat einige schöne Thermenlandschaften zu bieten. Wenn du dich entspannen und unabhängig vom Wetter sein willst, dann ist ein Thermenbesuch ideal für deine Feiertagsplanung.

Eine Option ist die Therme in Bad Steben. Sie liegt mitten im Kurort und bietet verschiedene Innen- und Außenbecken. Außerdem gibt es fünf verschiedene Saunen, ein Dampfbad und Ruhebereiche zum Entspannen.

Adresse : Badstraße 31, 95138 Bad Steben

: Öffnungszeiten: Wasserwelt: täglich von 09 bis 22 Uhr, Saunalandschaft: täglich von 10 bis 22Uhr

Eine weitere Möglichkeit ist die Obermaintherme in Bad Staffelstein. Hier könnt ihr euch im warmen Wasser treiben lassen und dabei leckere Cocktails schlürfen. Alternativ könnt ihr die verschiedenen Saunen entdecken, die im Garten der Therme verteilt sind.

Adresse : Am Kurpark 1,96231 Bad Staffelstein

Öffnungszeiten: Thermenmeer: täglich 8 bis 21 Uhr, Saunaland: täglich 9 bis 21 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag beides bis 23 Uhr

2. Bouldern in der Kletterhalle

Wen deine Maiwanderung ins Wasser gefallen ist, dann kannst du dich stattdessen beim Bouldern austoben. Beim Bouldern kletterst du ohne Sicherung, dafür aber nicht so hoch und immer mit einer weichen Matte unter dir. Die "Blockhelden" haben sowohl in Bamberg als auch in Erlangen eine Halle.

Weitere Informationen findest du auf der Website.

3. Trampolinhallen in Nürnberg, Fürth und Hof

Auf 4000 Quadratmetern kannst du der Trampolinhalle im Airtime Nürnberg so viel Springen wie du willst. Tickets kannst du vorab über die Website buchen. Ein ähnliches Angebot gibt es bei Jump4All bei Fürth und in der Jump and Climb-Halle im oberfränkischen Hof.

Weitere Ideen findest du hier: Freizeit-Tipps bei schlechtem Wetter: Das kannst du in Franken unternehmen