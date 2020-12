Wenn Ludwig Schmitt am Sonntagabend in sein Nikolaus-Gewand schlüpft, dann tut er dies im 27. Jahr in Folge. Denn auch trotz Corona wird er am 6. Dezember zwischen 18 und 20 Uhr durch die Dormitzer Straßen gehen. "Zu Kontakten kommt es da ohnehin eigentlich nie", erzählt Schmitt. "Meistens sitzen die Kinder an den Fenstern und schauen raus, ob sie den Nikolaus sehen. Um 18 Uhr ist es ja bereits dunkel und damit eine ganz besondere Stimmung. Selbst wenn jemand auf der Straße unterwegs ist, normalerweise schauen die Leute nur, trauen sich aber nicht her."