"Wir machen auf", heit eine Initiative des Krefelder Geschftsmannes Macit Uzbay, der hauptschlich ber Instagram Zehntausende von Geschftsleuten folgen. Das Internetforum Coronapedia hat 2370 Mitglieder. Eine, die sich an der bundesweiten Aktion beteiligt, ist Christine Sareng von "Christines Damenmoden" in der Apothekenstrae, die am Montag um 10 Uhr mit ihrem Mann Andr ihre Ladentr aufsperrte. Sie wollten damit ein Zeichen fr den gebeutelten Einzelhandel setzen und ihr Geschft dann definitiv am 18. Januar ffnen.