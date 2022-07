Forchheim: Bamberger "Dash Club" kündigt neuen Standort an

Über 200 Cocktails und Shisha-Angebote: Das ist die geplante Karte

Das ist die Eröffnung im Mai 2022 geplatzt - Inhaber nennt neuen Termin

geplatzt - Inhaber nennt Burger, Wraps und Steaks: Forchheimer Location will auch Essen anbieten

Eigentlich wollte Ahmet Motor den "Dash Club" un Forchheim schon im Mai 2022 öffnen. Seine vorherige "schlichte Cocktailbar O.B.A" in der Hauptstraße in Forchheim hat seit der Corona-Pandemie nicht mehr geöffnet. Der Inhaber des bekannten Clubs in der Ludwigstraße in Bamberg will damit sein Angebot nach Forchheim erweitern, wie er gegenüber inFranken.de erklärt. Auf dem Paradeplatz 23 entsteht dort eine "Mischung aus Restaurant und Cocktails" entstehen.

"Kernsanierung": Eröffnung von "Dash Club" in Forchheim verschiebt sich - Betreiber mit Update

Aufgrund von Umbaumaßnahmen habe die ursprünglich geplante "Dash Club"-Eröffnung in Forchheim nicht geklappt. "Eigentlich wollten wir schon im Mai eröffnen", erklärt Motor. Nun gibt es laut ihm vor Ort eine komplette "Kernsanierung". "Wir müssen alles neu machen. Der Gastraum, die Toiletten, die Wände und Decken werden alle neu gemacht". Demnach soll die gesamte Decke abgerissen werden, damit sie von "2,30 Meter auf 4 Meter" erhöht werden kann. Die fertige Location solle dann "im April 2023" öffnen.

Durch die Sanierung soll quasi eine Kopie des Bamberger Standorts entstehen. "Das Inventar und die Karte werden wie in Bamberg sein". Es soll demnach über 200 Cocktail-Sorten und Shisha-Angebote geben. Die Shishas seien eigens für den Club designt worden, erklärt Motor. Die Öffnungszeiten sind laut Inhaber auch schon bekannt. "Ab 9 Uhr wird es Frühstück mit Kaffee und Kuchen geben. Abends würden dann, wie in Bamberg, Burger, Wraps und Steaks angeboten".

Wie auch im "Schwester-Club" in Bamberg wird es hier auch spezielle Auftritte geben. "Es wird jede Woche Livemusik geben. Außerdem noch andere Specials wie Magier-Auftritte oder Karaoke", so Motor weiter. Trotz Verzögerung der Eröffnung bleibt Motor zuversichtlich. "Es ist alles schon geplant. Die Leute, die uns vorher vom O.B.A. kannten, kommen wieder zu uns".