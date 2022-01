Forchheim bekommt einen Ableger des Cocktails-Restaurants "Dash Club" aus Bamberg

Gut essen könne man in Forchheim, doch Cocktails suche man etwas länger, sagt der Betreiber des Bamberger "Dash Club" Ahmet Motor im Gespräch mit inFranken.de. Neun Jahre lang habe er eine Cocktailbar in der Hauptstraße 13 geführt. Doch wegen der Corona-Pandemie musste diese monatelang geschlossen sein und macht auch nicht mehr auf. Die neue Lösung ist eine Mischung aus Restaurant und Cocktails.

Forchheim: Cocktail-Restaurant "Dash Club" will Lücke schließen

Seit vier Jahren führe Motor den "Dash Club" in Bamberg. Die positive Rückmeldung der Gäste bestätige ihn in dem Vorhaben, in Forchheim einen Ableger zu öffnen. Das Cocktail-Restaurant zieht in den Paradeplatz 23, in dem sich vorher ein Sportgeschäft befand. Nach den umfangreichen Bauarbeiten soll es dann im Mai so weit sein. Auf die Frage, ob die Speisekarte des Bamberger Standortes übernommen wird, antwortet Motor: "Etwas ausgefallener. Wir kreieren selbst in der Küche Burger-Kombinationen, die man nirgends sonst findet." Mehr verrät er nicht, doch er kenne inzwischen "den Gaumen der Franken".

Neben Burgern findet man Pasta, Pizza und Wraps auf der Speisekarte, doch vor allem die Cocktails haben für den Betreiber einen hohen Stellenwert. "In Forchheim kann man fast keine guten Cocktails trinken, aber das wird sich ab Mai ändern. Auf unserer Cocktailkarte sind wie in Bamberg über 200 verschiedene Cocktailsorten. Davon sind 80 Prozent Eigenkreationen." Innen fänden 70 Personen Platz, draußen 130. Heizpilze machten es möglich, ganzjährig draußen zu öffnen.

Motor beschriebt die Einrichtung als "modern und luxuriös" und kündigt an, dass die Ausstattung ähnlich wie in Bamberg sein werde. Nur die Farben sollen nicht wie in Bamberg in Kirschrot und Grau, sondern Grün und Gold gehalten werden. Für das Projekt werde fast eine halbe Million Euro in die Hand genommen. Motor sei froh, dass die Behörden grünes Licht für das Projekt gegeben hätten und ist sich sicher, den Forchheimer*innen mit dem "Dash Club" eine Bereicherung zu bringen: "Da kommt was Großes und Schönes nach Forchheim."