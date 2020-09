Eine Wohnung wie ein Lottogewinn: So lebt es sich in Forchheims Sozialbauten

"Wir wissen, dass das hier bei vielen mit Vorurteilen behaftet ist." Peter Frster betrachtet seine Hnde und legt sie in den Scho. Er zgerte zuerst, mit der Zeitung zu sprechen. Eben genau wegen dieser Vorurteile. Er schmt sich nicht. Steht dazu, dass er und seine Frau Monika auf gefrderten Wohnraum angewiesen sind. Will aber auch nicht, dass die Leute mit dem Finger auf sie zeigen. "Wir sind so froh, dass wir diese Wohnung bekommen haben. Sonst wren wir irgendwann auf der Strae gestanden", sagt der 67-Jhrige und betrachtet seine Frau, die neben ihm auf dem Sofa in den neuen vier Wnden sitzt.