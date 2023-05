Ebermannstadt: Bei Firma Kennametal zu Besuch - Landrat und Team zeigen sich begeistert

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, besuchte Landrat Hermann Ulm zusammen mit seinen Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung die Firma Kennametal Produktions GmbH & Co. KG im Werk Ebermannstadt.

Werksleiter Robert Theimer präsentierte die wesentlichen Daten und Fakten des Unternehmens sowie die aktuelle und weitere Entwicklung am Standort Ebermannstadt. Über 400 Mitarbeiter produzieren hier vor allem Spezialwerkzeuge für den Maschinenbau. Weiterreichende Themen wie z.B. der Fachkräftemangel wurden angesprochen. Erfreulich ist, dass Kennametal in Ebermannstadt neun von zehn Ausbildungsplätzen für das beginnende Ausbildungsjahr besetzen kann.

Sehr spannend war der anschließende Betriebsrundgang durch die Werkshallen und die Erläuterungen zur aktuellen Produktion und zu den zukünftigen Investitionsplanungen in Maschinen. „Ich freue mich über die weitere Unternehmensentwicklung am Standort Ebermannstadt“, zeigt sich Landrat Ulm sehr beeindruckt. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung wird der Landkreis sehr gerne mit der Firma Kennametal in Kontakt bleiben und das Unternehmen am Standort unterstützen.