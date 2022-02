Gemütlich mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen und abseits des Schreibtisches den Teamzusammenhalt stärken – dazu sind in vielen Betrieben Sommerfeste da, wie das Uniklinikum Erlangen erklärt. Weil die e.solutions GmbH im Jahr 2021 aufgrund von Corona auf derartige Feierlichkeiten an seinen beiden Standorten Erlangen und Ingolstadt verzichtete, spendete das Unternehmen laut Uniklinik Erlangen stattdessen 10.000 Euro an das Kinderpalliativteam der Kinderklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Universitätsklinikums Erlangen.

Die finanzielle Unterstützung komme direkt den schwer kranken jungen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien zugute. "Wir freuen uns sehr, dass wir dank der großzügigen Spende beispielsweise Materialien für Kunstprojekte mit unseren Patientinnen, Patienten und ihren Geschwistern anschaffen können. Denn auch wenn sie nicht selbst krank sind, leiden die Brüder und Schwestern unter der belastenden Gesamtsituation", so eine Ärztin. Eines dieser Projekte sei "KofferRaum": Die Geschwister füllten dabei einen Koffer mit Erinnerungen, Wünschen und hoffnungsvollen Botschaften; gleichzeitig hätten darin aber auch Ängste und Trauer Platz, die von den Kindern und Jugendlichen künstlerisch verarbeitet werden könnten.

Seit 2009 unterstütze das ambulante Kinderpalliativteam mit Ärztinnen, Pflegefachkräften, Sozialpädagoginnen, Seelsorgerinnen und Psychologen im gesamten mittel- und oberfränkischen Raum Familien mit sterbenskranken Kindern und Jugendlichen gleichermaßen medizinisch und sei Adressat für alle sozialrechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen. Spenden für besondere Aktionen des Kinderpalliativteams seien

Uniklinik Erlangen: Unterstützung statt Sommerfest - 10.000 Euro an Kinderpalliativteam gespendet Uwe Reder (Geschäftsführer/e.solutions, r.) und Klaus Schumacher (Mitarbeitendenvertretung/e.solutions) übergaben den Spendenscheck im Garten der Erlanger Kinderklinik an Dr. Chara Gravou-Apostolatou (Leiterin/Kinderpalliativteam) und Sören Grebe (Assistenzarzt/Kinderpalliativteam, l.). Alessa Sailer/Uni-Klinikum Erlangen

möglich über den Freundeskreis der Klinik für Kinder und Jugendliche Erlangen e. V., Verwendungszweck: Kinderpalliativteam, HypoVereinsbank Erlangen, IBAN: DE14 7632 0072 0003 1740 00, BIC: HYVEDEMM417