Betreiber des "Bistro-Cafe-Treff" in Höchstadt ziehen sich zurück

"In guten Händen" - Neue Betreiber übernehmen Bistro

übernehmen Bistro Junges Pärchen soll "frischen Wind" in das "Bistro-Cafe" im Kreis Erlangen-Höchstadt bringen

Bei dem "Bistro-Cafe-Treff" in Höchstadt im Kreis Erlangen-Höchstadt handelt es sich um eine Erlebnisgastronomie, in der sowohl Aktivitäten wie Dart und Karaoke als auch regionale Biersorten angeboten werden. Familie Saatci zieht sich nun jedoch als Betreiber zurück.

"Bistro-Cafe-Treff" in Höchstadt werde "in guten Händen weitergeführt"

Nach neun Jahren verabschiedet sich Familie Saatci als Betreiber des "Bistro-Cafe-Treff" in Höchstadt an der Aisch. "Wir werden nun aus gesundheitlichen Gründen aufhören und dauerhaft aus der Gastronomie ausscheiden", erklärt einer der beiden Inhaber im Gespräch mit inFranken.de. Auf Facebook teilt die Familie diese Entscheidung mit und spricht von "schmerzlichster Trennung".

Der "Bistro-Cafe-Treff" werde allerdings "in guten Händen weitergeführt", so Herr Saatci. "Ein junges Pärchen, das auch aus einer Gastrofamilie kommt, soll frischen Wind in das Bistro bringen", berichtet er. "Die können das noch besser machen, vielleicht mehr Veranstaltungen anbieten." Am 1. Dezember 2022 übernehmen die neuen Betreiber das Bistro, auch der Name "Bistro-Cafe-Treff" solle weiterhin bestehen bleiben.

"Am 26. November findet meine Abschlussparty statt", so Herr Saatci. Nach dem folgenden Wochenende und dem üblichen Ruhetag sei das Bistro am 29. und 30. November 2022 geschlossen, um die Übergabe zu koordinieren.

