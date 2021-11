Hammerbach (Herzogenaurach) im Landkreis Erlangen-Höchstadt bekommt zwei Neubaugebiete

Vergabeverfahren für ein Baugebiet soll bald beginnen

Grundstück: Nach diesen Kriterien werden die Bewerbungen beurteilt

Im Ortsteil Hammerbach der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) entstehen zwei Neubaugebiete. Die Erschließung der Fläche "Hammerbach Nord - Dorfgebiet" ist bereits abgeschlossen, erklärt der Leiter des Liegenschaftsamts Herzogenaurach inFranken.de.

Neubaugebiet in Herzogenaurach: Nach diesen Kriterien erfolgt die Bauplatz-Vergabe

Der Stadtrat müsse demnach noch Beschluss über die genauen Pläne fassen. Erst dann könne bekannt gegeben werden, wie viele Grundstücke zur Verfügung stehen, wie groß diese sein und wie viel sie kosten werden. "Wenn es gut läuft, werden wir wahrscheinlich im Winter oder Frühjahr mit der Vermarktung beginnen." Grundlage für die Vergabe ist ein Bewerbungsverfahren, in dem an den Grundstücken interessierte Personen Punkte sammeln können. Die Bewerber*innen mit den höchsten Punktzahlen können dann die Grundstücke kaufen. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass man bereits in Herzogenaurach lebt beziehungsweise gelebt hat oder dort arbeitet. Darüber hinaus gibt es Punkte für:

Jahre in Herzogenaurach gelebt oder gearbeitet

Anzahl der Kinder

Pflegebedürftige Angehörige oder Schwerbehindertenstatus

Bayerische Ehrenamtskarte

Neue Grundstücke: Einfamilien- und Doppelhäuser dürfen gebaut werden

Über den Beginn des Vergabeverfahrens für das zweite Neubaugebiet "Hammerbach Nord - Wohngebiet" könne er noch keine Auskunft geben, so der Leiter des Liegenschaftsamts. Dort müsse erst mit der Erschließung begonnen werden. "Wann die abgeschlossen ist, hängt auch von möglichen Bauverzögerungen oder Materialmangel ab. Das lässt sich nicht genau abschätzen."

Klar ist jedoch, in beiden Neubaugebieten sind laut Bebauungsplan sowohl Einfamilien- als auch Doppelhäuser zulässig. Was von beidem auf den Grundstücken gebaut wird, "ist dann natürlich abhängig von der Größe des jeweiligen Grundstücks."

Auch in der Stadt Bamberg gibt es zwei Baugebiete. Etwa 23 Grundstücke sollen in den Gebieten "Megalith" und Wildensorg zur Verfügung stehen. Die Bewerbungsphase soll 2022 starten.