Bamberg vor 20 Minuten

Hausbau

Neubaugebiete "Megalith" und Wildensorg: Wann gibt es wieder Bauplätze in der Stadt Bamberg?

Bauplätze in der Stadt Bamberg sind heißbegehrt. In den Neubaugebieten "Megalith" und Wildensorg wird es in naher Zukunft circa 23 freie Grundstücke geben.