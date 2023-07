Bekannter Moderator in Herzogenaurach zu Gast: "Toller Besuch" überrascht Gastronom

zu Gast: überrascht Gastronom "Ich habe ihn gleich erkannt ": Markus Kavka in italienischem Restaurant gesichtet

": gesichtet Inhaber von "Fratelli Osteria" über den prominenten Besuch - "fühle mich geehrt"

Ein italienisches Restaurant in Herzogenaurach hatte in der letzten Woche ganz besonderen Besuch: Markus Kavka war kürzlich bei "Fratelli Osteria" zu Gast. Er gilt als eine Legende des deutschen Musikfernsehens - der Moderator, Musikjournalist, Autor und DJ war zunächst beim Musiksender VIVA, später für mehrere Jahre bei MTV in verschiedenen Sendungen engagiert. "Ich habe ihn gleich erkannt", erzählt Inhaber Patrizio Giuliano.

"Immer aufgeregt": Gastronom über Besuch der Moderator Markus Kavka

Als Markus Kavka das italienische Restaurant "im Herzen von Herzogenaurach am Marktplatz" betrat, habe sich Giuliano "erstmal unauffällig benommen. Er kommt ja vor allem zum Essen hierher und hat auch einen weiteren Gast dabeigehabt", erzählt der Gastronom, der die "Fratelli Osteria" bereits seit 2007 betreibt. Auch vor den anderen Gästen habe er die Prominenz erst einmal abgeschirmt: "Ich habe jedem, der mich gefragt hat, ob das Markus Kavka ist, gesagt: 'Nein, ich kenne ihn nicht.'"

Die Gäste hätten sich einsichtig gezeigt und den prominenten Besuch in Ruhe gelassen. Aufgeregt sei der Restaurantbetreiber trotzdem gewesen: "Aber ich bin immer aufgeregt, bei jedem Gast - das ist normal." Trotzdem sei es schön, jemanden dazuhaben, der berühmt ist: "Ich bin stolz darauf und fühle mich geehrt. Auf der anderen Seite: Das ist ein Mensch, wie jeder andere. Erst ganz zum Schluss habe Giuliano die bekannte Persönlichkeit angesprochen: "Ich habe ihn gefragt, ob wir ein Selfie machen können. Er war sehr lieb und wirklich freundlich, aber ich glaube auch froh, dass ich ihn erstmal in Ruhe gelassen habe."

Was Kavka in Franken gemacht hat, weiß der Gastronom nicht: "Aber selbst wenn, würde ich es nicht sagen. Ein bisschen Privatsphäre muss sein." Nach einer Stelle als Redakteur beim Musikmagazin "Metal Hammer" übernahm Kavka zunächst die Moderation der Sendung "Metalla", dann der Sendung "Wah" bei VIVA. Später landete er beim Musiksender MTV, wo er neben den "MTV News" auch das Magazin "MTV Spin" moderierte. Bei den "MTV Music Awards" sowie der Sendung "20 Years on MTV" übernahm er die Leitung. Inzwischen war die MTV-Ikone außerdem bei RBB, dem ZDF, Servus TV, RTL und im MDR engagiert - seit 2020 moderiert er auf dem Musiksender Deluxe Music die Sendung "Update Deluxe".

Vor Kurzem war eine deutsche Musik-Legende in einem fränkischen Edeka-Markt zu Besuch - jedoch aus einem ganz bestimmten Grund. Was dahintersteckt, erfährst du bei inFranken.de. Der Höchstadter Bürgermeister kündigt derweil drastische Konsequenzen an: Ein Einsatz wurde durch Behinderungen für die Feuerwehr zur "Tortur". Aktuelle Nachrichten der Region.