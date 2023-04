Kronach: Deutscher Superstar zu Gast in Edeka-Filiale

Tabaluga als "Walking Act" ebenfalls vor Ort

als "Walking Act" ebenfalls vor Ort "Mega schön": Besucher freuen sich über Besuch

Die Musik-Legende Peter Maffay stattetete der Edeka-Filiale in Kronach am Samstag (15. April 2023) einen Besuch ab. Mit 21 Nummer-eins-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt der 73-Jährige zu den erfolgreichsten Sängern in Deutschland. Doch was führt den Prominenten nach Oberfranken?

Peter Maffay besucht Kronacher Edeka-Filiale - und signiert neues Kinderbuch

Anlass für den Besuch des Supermarktes war eine Buchsignierung: Gemeinsam mit Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer stellte Maffay das gemeinsame neue Kinderbuch "Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!" vor. Illustratorin Joëlle Tourlonias war ebenfalls vor Ort, so der Edeka-Markt. Es ist bereits das zweite Kinderbuch, dass der Sänger mit seiner Freundin veröffentlicht.

Die abgeschlossenen Gute-Nacht-Geschichten seien für Kinder ab 5 Jahren geeignet, erläutert Edeka in einer Pressemitteilung. "Größter Fan des Buchs und gleichzeitig Namensgeberin der Hauptperson ist Anouk, die gemeinsame Tochter von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay", heißt es weiter. Die Filiale in Kronach berichtet, dass neben der Buchsignierung auch eine Hüpfburg und eine Mal-Station aufgebaut gewesen seien.

Der kleine Drache Tabaluga war für die kleinen Besucher ebenfalls als "Walking Act" vor Ort, da Maffay als Miterfinder der Zeichentrickfigur bekannt ist. In den sozialen Medien freuen sich die Autoren des Buches: "Voll, voller, Kronach. Wow, diese Signierstunde hatte es in sich! Wir hätten auch noch stundenlang weiter signieren können." Das schlechte Wetter habe der guten Stimmung am Samstag keinen Abbruch getan. "War mega schön, meine Kleine hat sich so sehr gefreut", meldet sich eine Userin zu Wort. "Wäre gerne dabei gewesen", äußert sich ein anderer Nutzer.

Auch interessant: Neuer Esel-Elefant, Wein-Pipeline und Polizei-Katzen: Das waren die besten Aprilscherze in Franken