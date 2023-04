Franken: Das sind die besten Aprilscherze aus Mittel-, Ober- und Unterfranken

Polizei-Katzen in Nürnberg, Feuerwehrauto mit Zapfanlage und mehr

und mehr 1. April in den sozialen Medien: Das sind die witzigsten Geschichten

Am Samstag war es wieder soweit: Es war der 1. April! An diesem Tag machten sich einige Organisationen, Institutionen und Einrichtungen einen Spaß und versuchten, die Nutzer in den sozialen Medien hereinzulegen. Wir von inFranken.de haben die besten Aprilscherze aus Mittel-, Ober- und Unterfranken für dich zusammengefasst.

Skitruppen bei der Feuerwehr, Esel-Elefanten im Zoo und mehr: Aprilscherze in Nürnberg, Hersbruck und Hof

Auch die Polizei Mittelfranken hat sich einen Aprilscherz erlaubt: Der Umgang mit Katzen könne beim Menschen Stress reduzieren und sich positiv auf Herzfrequenz und Blutdruck auswirken, erläutert das Polizeipräsidium. Im Rahmen eines einjährigen Pilotversuchs bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost solle deshalb geprüft werden, inwieweit sich der Einsatz von Katzen bewährt. "Als erste Polizei-Katze wurde die fünfjährige Katzendame 'Anna' ausgewählt, die durch ihr äußerst ruhiges und ausgeglichenes Wesen aufgefallen sei, so die Polizei.

Neben diesem haben weitere Organisationen und Institutionen am 1. April versucht, die Menschen reinzulegen: Die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg-Moorenbrunn kündigte beispielsweise an, dass sie "im Eilverfahren eine neue Abteilung (Blizzard) gegründet" habe. Die Skitruppe sei bei Glätte und Schnee im Einsatz: "Per Eilexpress wurde uns [...] aus den Alpen eine passende Skischuhheizung geliefert und sogleich im Gerätehaus installiert", witzelt die Feuerwehr.

Der "Kulturbahnhof Hersbruck" berichtet hingegen, dass bei Aufräumarbeiten im Keller kürzlich ein Zugang zu einem weiteren Untergeschoss entdeckt worden sei, das weit größer ist als die Grundfläche des Bahnhofsgebäudes. Nun sei der Umbau in ein unterirdisches Auditorium, das für alle Arten von Konzerten genutzt werden kann, geplant. Das neue Areal solle dann den Namen "Unterirdischer Kulturbahnhof Hersbruck 23" tragen. April, April!

Auch der Zoo Hof war am Samstag zu Scherzen aufgelegt: Stolz wurde verkündet, dass dort ein neuer Elefant eingezogen sei: "Da das Geld nur für einen Elefanten gereicht hat, hat sich der Zoo dazu entschlossen, das Tier zusammen mit den Eseln zu präsentieren", heißt es. Betrachtet man das Foto, das der Zoo mit dem Post veröffentlichte, fällt auf: Bei dem neuen Elefanten handelt es sich lediglich ebenfalls um einen Esel, dem ein grauer Rüssel angeklebt wurde. Der Zoo witzelt: "An den kleinen Ohren ist unschwer zu erkennen, es handelt sich hier um einen asiatischen Elefanten, die afrikanischen Verwandten haben deutlich größere Ohren. Auch hat das Tier aufgrund seiner Jugend noch keine großen Stoßzähne."

Wein-Pipeline, verschmälerte Rettungswagen und mehr: Aprilscherze im Kreis Würzburg, Hammelburg und Kreis Haßberge

"Wir sorgen nicht nur für Highspeed-Internet, sondern verlegen jetzt auch Weinleitungen direkt in die eigenen vier Wände", verkündet die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV). Mit der neuen Wein-Pipeline könne man sich das Getränk vom Weingut am Stein ganz einfach von zu Hause aus mithilfe eines zusätzlichen Hausanschlusses zapfen. Doch Weinliebhaber aufgepasst! Natürlich handelt es sich auch hierbei um einen Aprilscherz.

Die Malteser Würzburg hatten am Samstag auch eine tolle und innovative neue Idee: Die Rettungswagen sollen künftig verschmälert werden, damit sie auch ohne Rettungsgasse schnell an ihr Ziel kommen und trotz allem zwischen den Autos durchfahren können: "Wir sind halt immer am Puls der Zeit!" April, April! Die Feuerwehr Kist im Kreis Würzburg freue sich am Spaß-Samstag über ein neues Einsatzfahrzeug, das alles beinhalte, "was lange Einsätze gemütlich macht": "Kühlschränke, Grill, Zapfanlage, Biertischgarnituren, Musik".

In Hammelburgs Innenstadt habe die Feinstaub-Belastung extrem zugenommen. Ab sofort dürfen dort deshalb keine größeren Lkw mehr fahren, berichtet die Feuerwehr Stadt Hammelburg. Einsatzkräfte müssen demnach nun das Feuerwehrauto im Innenstadtbereich ziehen: "Wir bedanken uns daher bereits im Vorfeld für Ihr geschätztes Verständnis, dass es bei einem Einsatz im Innenstadtbereich auch einmal zu Verzögerungen im Straßenverkehr und bei der Ankunft unserer Einsatzkräfte kommt." Ein Nutzer in den sozialen Medien freut sich: "Wie gut, dass heute der 1. April ist."

Und es gebe noch eine Änderung in Hammelburg: Das Kundencenter der Stadtwerke ziehe in das Schloss Saaleck! Das Gebäude werde zu einem "Niedrig-Energieschloss" umgebaut, freut sich die Stadtverwaltung. Die Stadt Königsberg in Bayern habe am 1. April ebenfalls Neuigkeiten: "Unsere neuen Dienstfahrzeuge sind endlich da!" Auf Luxus-Autos prangt nun das Wappen der Stadt. Der Golfclub Haßberge e.V. kündigt seine neuen "Amphibien-Golfcarts" an: "Ball im Wasser? Kein Problem mehr, die Carts sind mit Unterwasserkamera, Licht und Ballangel ausgestattet."

Sensationsfund, öffentliche Katzenklos und mehr: Aprilscherze im Kreis Coburg, Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels und Kreis Kronach

Ab dem 1. April dürfe der Eingangsbereich des Gebäudes 5 der Hochschule Coburg nur noch mit weichen Schuhsohlen betreten werden. Der Boden solle "im Sinne der Nachhaltigkeit" geschont werden. "Hartes Schuhwerk" wie die meisten Sneaker, Pumps oder Boots seien demnach verboten. Hausschuhe seien nun angesagt! Wiederverwendbare Filzüberzieher können gegen Pfand ausgeliehen werden.

Auch zwei Feuerwehren aus Oberfranken machen sich einen Spaß: Die Freiwillige Feuerwehr Niederfüllbach legte sich ein Sprungpolster zu, da ihre Steckleiter für manche Gebäude in der Gemeinde zu klein sei: "Das Sprungpolster ist sofort einsatzbereit und kann im Bedarfsfall vor das Gebäude gezogen werden. Dank der Größe ist es auch aus großer Höhe nicht zu verfehlen, die Seitenwände garantieren ebenfalls 1000-prozentigen Schutz." Die Freiwillige Feuerwehr Stockheim verkündet, dass der Flugbetrieb auf dem Parkplatz hinter ihrem Gerätehaus aufgenommen wurde: "Die schiere Größe des neuen Parkplatzes hinter dem Gerätehaus von rund 7 Millionen Quadratzentimetern war bisher Anlass für vielerlei Diskussion. Mit dem heute gestarteten Flugbetrieb des ersten Feuerwehr-Universalflugzeuges (FUF) auf der Parkfläche sollte das nun enden." Ob das wohl wahr ist?

Was für ein Zufall! Im Markt Ebrach (Kreis Bamberg) sei am 1. April ein Sensationsfund bei der Sanierung der Wasserversorgung gemacht worden: "In einem Waldstück bei Winkelhof [sind] die versteinerten Überreste einer prähistorischen Riesenschlange entdeckt worden", heißt es. Die Funde seien laut ersten Schätzungen zufolge 58 bis 60 Millionen Jahre alt: "Die als 'Titanoboa-Ebrachis' getaufte urzeitliche Art könnte mit gut 20 Metern die größte bekannte Schlange der Weltgeschichte sein."

"Auf Hundetoiletten folgen öffentliche Katzenklos", das gibt die Gemeinde Redwitz an der Rodach (Kreis Lichtenfels) bekannt. Da im Gemeindegebiet bereits vor zwei Jahren Hundeklos aufgestellt worden seien, folgen nun öffentlichen Toiletten für Katzen - "aus Gründen der Gleichberechtigung". Drei Verkehrsinseln seien hierfür mit einem speziellen Sand-Kies-Gemisch aufgefüllt worden. Der Bürgermeister freue sich über diese neuen Einrichtungen: "Er bittet daher alle Katzenbesitzer, ihre Liebsten auf die neuen öffentlichen Katzenklos hinzuweisen." Und wer hätte es anders gedacht: Der Startschuss sei am 1. April gefallen.

