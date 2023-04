Stadt Würzburg erlaubt "Heidenspaß-Party" an Karfreitag

Der kommende Freitag (7. April 2023) ist einer der höchsten Feiertage für evangelische und katholische Gläubige. Ihr Gedenken gilt am Karfreitag dem Leid und Tod Jesu am Kreuz. Neben anderen Feiertagen, wie Aschermittwoch oder Allerheiligen, sind an solch einem "stillen Tag" Tanzveranstaltungen in der Regel untersagt. Dennoch hat die Stadt Würzburg eine Party mit Hits der 80er bis 00er Jahre genehmigt.

Stiftung organisiert Karfreitagsparty in Würzburg: "Wir leben unsere Karfreiheit"

Veranstalter der "Heidenspaß-Party" in der Posthalle Würzburg (Bahnhofplatz 2) ist die Giordano-Bruno-Stiftung. Nach eigenen Angaben vertreten die Mitglieder die Position des "Evolutionären Humanismus". Unter anderem glaube die Stiftung an "keine 'heiligen Schriften', keine unantastbaren Propheten, Priester oder Philosophen, die den Zugang zur 'absoluten Wahrheit' besitzen". Mit dem Titel "Tanzverbot an einem Freitag? Nicht mit uns! Wir feiern Würzburgs einzige Party am Karfreitag!" erklären die Veranstalter die Motivation der Party:

"Jeder sollte frei entscheiden dürfen, ob und welchem Glauben er angehört und wie er diesen zelebriert. Jeder, der lieber tanzen gehen möchte, anstatt den stillen Feiertag zu feiern, ist herzlich ab 22 Uhr bei uns willkommen." Um 20.15 Uhr laufe zunächst Monty Pythons Parodie auf das Leben von Jesus Christus: "Das Leben des Brian". Dieser Comedy-Klassiker sei am Karfreitag eigentlich verboten. Die Filmvorführung werde zudem mit einer Gebetsmahnwache verbunden. Im Anschluss ab 22 Uhr lege DJ Ole Hits der 80er bis 00er Jahre auf.

Schon 2019 warb die Giordano-Bruno-Stiftung für eine gleichnamige Party an Karfreitag: "Wir leben Freiheit, unsere Karfreiheit! Und wir leben Toleranz! Wir lassen sie beten, sie sollen uns feiern lassen", hieß es damals. Mit welcher Begründung hat die Stadt Würzburg dem Konzept zugestimmt?

"Keine reine Vergnügungsveranstaltung" - Stadt beruft sich auf Gerichtsurteil

"Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2016 sind derartige Befreiungen seit einigen Jahren möglich. Karlsruhe hatte damals die Einführung einer Ausnahmeregelung beziehungsweise eines Befreiungstatbestands im Feiertagsgesetz gefordert und festgestellt, dass dem Schutz der "stillen Tage" andere schützenswerte Grundrechte gegenüber stehen", erklärt Pressesprecher Georg Wagenbrenner auf Anfrage von inFranken.de.

Nach sorgfältiger Überprüfung des Konzepts und Abwägung sei man zu dem Entschluss gekommen, "dass es sich hierbei um keine reine Vergnügungsveranstaltung handelt. Durch regelmäßige Filmeinspieler, Flyer, Plakate zu den Themen Atheismus und Humanismus wird vielmehr eine Mischform garantiert, die auch den Charakter einer Versammlung hat (Grundrecht)".

Auch der Film könne gezeigt werden. "Die gesetzlichen Vorgaben und die Urteilspraxis ließen keinen anderen Schluss zu, als in diesem Einzelfall eine Befreiung zu erteilen", erklärt Wagenbrenner. Der gewählte Veranstaltungsort sei dafür entscheidend gewesen. Denn das Event in der Posthalle störe durch die Abgeschiedenheit "gläubige Menschen in ihrer Religionsausübung" nicht direkt. "Auch in anderen bayerischen Städten gab es bereits vor Corona ähnliche Veranstaltungen am Karfreitag", betont die Stadt Würzburg zum Schluss.