Eine Zugfahrt von Bamberg nach Berlin ist für ein Ehepaar aus Erlangen anders verlaufen als geplant. In Halle habe eine Zugbegleiterin Achim Paatsch und seine Frau Ina des Zuges verwiesen, sie seien sogar von der Polizei hinausbegleitet worden - so berichtet es Achim Paatsch im Gespräch mit inFranken.de. "Ich habe so etwas noch nie erlebt", sagt der 86-Jährige und erklärt, wie er dieses Erlebnis aus seiner Perspektive wahrgenommen hat.

"Wir fahren oft mit der Deutschen Bahn", berichtet Paatsch. Am 15. Oktober 2022 sei er mit seiner 84-jährigen Frau dann unwissentlich in einem Familienabteil des ICE eingestiegen, der sie zunächst nach Berlin bringen sollte. Dort haben die Senioren umsteigen und weiter nach Bansin auf die Insel Usedom fahren wollen. Doch es sollte alles anders kommen.

Das Ehepaar habe sich zunächst an einen Vierertisch im Zug gesetzt. Kurz vor Halle sei seine Frau "weiter hinten in den Wagen gegangen", da ihr Sitzplatz ab Halle anderweitig reserviert gewesen sei. Da sie einen Behindertenausweis besitze, habe sie einen entsprechenden Platz aufgesucht, so Paatsch. Er selbst sei zunächst sitzen geblieben, da sein Platz nicht reserviert gewesen sei.

In Halle sei plötzlich eine Zugbegleiterin, von einer "Menschentraube" aus Erwachsenen und Kindern begleitet, in den Familienwaggon gekommen und habe alle Zuggäste ohne Kinder aufgefordert aufzustehen, erzählt der Rentner. Er habe daraufhin geantwortet, dass er auf einem nicht reservierten Platz sitze und deshalb auch nicht aufstehen müsse. Die Bahn-Mitarbeiterin habe erwidert, dass jeder ihrer Aufforderung nachkommen müsse.

Paatsch sei daraufhin aufgestanden und durch die Menschenmenge, in der auch die Zugbegleiterin gestanden habe, hindurchgelaufen, um sich zu seiner Frau zu setzen. Die Zugbegleiterin habe dem 86-Jährigen daraufhin gesagt, er solle den Zug verlassen. Er habe erklärt, dass er dies nicht tun werde, da er mit seiner Frau in den Urlaub fahre und auch eine Zugbindung habe. "Es dauerte nicht lange, da standen drei Polizisten vor uns", berichtet Paatsch inFranken.de.

Die Beamten hätten ihm erklärt, dass die Zugbegleiterin das Hausrecht habe und, dass das Paar nun den Zug verlassen müsse. Die Senioren seien sehr überrascht gewesen: "Wir haben das überhaupt nicht geglaubt." Nachdem das Ehepaar Paatsch in Halle aus dem ICE ausgestiegen war, habe es mehrere Umwege mit der Bahn nehmen müssen, um doch noch an seinem Ziel in Bansin anzukommen. Seitdem stünden die beiden über Mails in Kontakt mit der Deutschen Bahn, eine zufriedenstellende Antwort, weshalb sie den Zug verlassen mussten, hätten sie bislang nicht erhalten - so schildert es Achim Paatsch.

Die Bundespolizei bestätigte gegenüber inFranken.de den Vorfall in Halle. Ein Sprecher berichtet von einer "verbalen Auseinandersetzung", infolgedessen Paatsch die Zugbegleiterin weggestoßen haben soll. Dies dementiert der 86-Jährige aus Erlangen jedoch. Aktuell laufen die Ermittlungen noch, so die Bundespolizei.

