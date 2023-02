Erlangen: Restaurant und Cafébar "Elisa" eröffnet am Neustädter Kirchenplatz

Erlangen bekommt in wenigen Tagen eine neue Adresse für Pasta-Fans. Die gelernte Hotelfachfrau Lisa Kremer öffnet gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Norbert Dotzauer am Neustädter Kirchenplatz 6 das "Elisa" mit dem Namenszusatz "Restaurant-Cafebar". Mit 31 Jahren erfülle sie sich damit einen Traum und sie schildert gegenüber inFranken.de ihre Begeisterung für Gastronomie: "Ich bin glücklich, wenn meine Gäste glücklich sind."

Pasta-Restaurant "Elisa" öffnet in Erlangen - mit wechselnden Gerichten

Kremer sei in Erlangen geboren und aufgewachsen und schon viel in der Hotel- und Gastrobranche unterwegs gewesen. "Ich mag diesen Kontakt zu Menschen, gutes Essen oder Wein zu servieren. Man kann die Gäste verwöhnen. Ich bin gerne Gastgeberin", so ihre Überzeugung. "Schon immer" sei ihr ein kleines Restaurant mit "guten Speisen und gutem Wein" vorgeschwebt - und das verwirkliche sie nun mit dem "Elisa". "Da steckt alles von mir drin", fügt sie hinzu.

Ihr Geschäftspartner Norbert Dotzauer führe bereits das Hotel "Stadthaus" und die "Pasta Kantine" und werde im Hintergrund agieren. Bei einem gemeinsamen Planungsgespräch für das Konzept hätten die beiden Alternativen "Pasta" und "Süßwaren" zur Wahl gestanden. "Für mich war von vornherein klar, dass ich die Pasta möchte, weil ich eine große Pasta-Liebhaberin bin", sagt Kremer. Viele Rezepte kenne sie dadurch bereits, habe sich aber auch neue herausgesucht und sogar einen Pastakurs belegt. "Hier lernte ich zum Beispiel, wie man Nudeln herstellt und Soßen richtig bindet."

Im "Elisa" gebe es einen Mittagstisch, nachmittags dann Kaffee und Kuchen mit einer Pause für die warme Küche und auf der Abendkarte stünden dann acht bis zehn Speisen. Diese würden regelmäßig wechseln, denn Kremer betont: "Es gibt viel zu viele gute Pastagerichte, die man nie kennenlernt oder probieren kann. Die findet man bei uns". Der Klassiker Spaghetti Carbonara sei aber eines der wenigen Gerichte, die immer auf der Speisekarte stünden. Die Nudeln würden in der eigenen Pastamanufaktur vor Ort selbst hergestellt und auch der Kuchen in wechselnden Ausführungen werde selbst gebacken.

Das sind Eröffnungstermin und Öffnungszeiten - bei "Elisa" gibt es auch besonderes Eis

Auch Eis soll es in der warmen Saison geben, das Kremer von einer Nürnberger Eiswerkstatt beziehen wolle. Der Kaffee komme ebenfalls aus Nürnberg und das Mehl aus Ammerndorf im Landkreis Fürth. Kremer freue sich schon darauf, vor Ort "tatkräftig zu unterstützen. Ob in der Küche oder an der Bar - wo Not am Mann ist."

Ein knappes Jahr lang habe der Umbau des Friseursalons gedauert und Kremer beschreibt die Einrichtung als "elegant, schlicht und zeitlos". Am Samstag (11. Februar 2023) soll die Eröffnung stattfinden, wenn nichts auf den letzten Metern dazwischenkomme.

Montag bis Donnerstag sei das Erlanger "Elisa" dann ab 11 Uhr durchgehend bis 22 Uhr mit warmer Küche bis um 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr. Hier schließe die warme Küche erst um 22 Uhr. Innen fänden etwa 30 Gäste Platz und in der Sommersaison weitere 50 Menschen im Außenbereich.

