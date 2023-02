Neues Erlanger Restaurant "Hahaha" mit koreanischer Küche eröffnet

Im einstigen Erlanger "Schwarzen Ritter" in der Paulistraße 10 findet sich jetzt das koreanische Restaurant "Hahaha" - das Projekt eines Bildhauers mit koreanischen Wurzeln, der vormals Chefkoch im bekannten Nürnberger "Seoul Kitchen" war. Er möchte die "Chicken and Beer"-Kultur nach Erlangen bringen und hat bei der Umgestaltung viel selbst Hand angelegt. Am Dienstag (28. Februar 2023) findet endlich die langersehnte Eröffnung statt.

Update vom 27.02.2023: Koreanisches Restaurant "Hahaha" öffnet am Dienstag in Erlangen - Betreiber gibt Einblicke in Speisekarte

Ab Dienstag, 17.30 Uhr, laden Mr. Ha - wie er sich nennt - und seine Frau dazu ein, das "Hahaha" zu besuchen, die neue Einrichtung zu begutachten und die Speisen zu kosten. In den vergangenen Wochen teilte der Gastronom auf dem Instagram-Kanal des Restaurants immer wieder Bilder von den Bauarbeiten. Streichen, Boden beschichten, Sägen und Dekorieren war angesagt. Ein befreundeter Gastronom fasst die Stimmung des Paares im Gespräch mit inFranken.de in Worte: "Die beiden sind sehr, sehr aufgeregt. Voller Vorfreude und glücklich, dass es langsam losgeht." Denn die vergangene Zeit sei natürlich stressig gewesen.

"Mit fast hundert Prozent Eigenleistung" habe das "stolze" Paar sein Restaurant gestaltet. Ein paar Einblicke in die koreanische Küche von Mr. Ha machten in den vergangenen Wochen den künftigen Gästen Appetit: Rindhackfleisch-Schiitake-Reis mit Spiegelei, Kimchi, koreanischer Pfannkuchen, Muschelreis und Muschelsuppe nach koreanischer Art, koreanische Teigtaschen mit Fleisch- und Gemüsefüllung, Pilz-Teigtaschen-Eintopf und gewürzte Gurke. Wie der Freund der Betreiber verrät, reife die Speisekarte weiter mit den Gästen.

Das "Hahaha" ist dienstags bis freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr und samstags von 17.30 bis 1 Uhr geöffnet. Sonntag und Montag sind Ruhetag. Eine Reservierung unter der Nummer 09131 829 5656 empfehle sich, denn das Restaurant sei in der ersten Woche schon gut gebucht.

Erstmeldung vom 08.02.2023: Aus dem "Schwarzen Ritter" wird koreanisches Restaurant - ehemaliger Chefkoch in der "Seoul Kitchen" übernimmt

Er nennt sich Mr. Ha und ist seit zehn Jahren in Deutschland, wie er inFranken.de erklärt. "Ich habe an der Kunstakademie Nürnberg und Düsseldorf studiert. Doch um Kunst zu machen, brauche ich Geld", so seine damalige Erkenntnis. So habe er in der Gastronomie angefangen zu arbeiten. Erst als Spülkraft, dann als Kochhilfe. Im Laufe der Zeit habe er sein gastronomisches Talent entdeckt. Als Sushi-Koch, in der deutschen, spanischen und italienischen Küche sei er tätig gewesen.

Der Wunsch nach einem eigenen Restaurant sei allmählich gereift. "Vier Jahre lang habe ich ein Objekt gesucht. Aber es war sehr schwierig, beispielsweise durch die Pandemie", erinnert er sich. So habe er zunächst zwei Jahre lang als Chefkoch im sehr beliebten koreanischen Restaurant "Seoul Kitchen" in Nürnberg gearbeitet.

Etwa sechs Monate lang sei er dann in sein Heimatland Korea gereist, um den japanischen und koreanischen Kochschein zu erlangen und dann mit noch mehr Fähigkeiten nach Erlangen zurückzukehren. "Jetzt habe ich den 'Schwarzen Ritter' gefunden", sagt er zufrieden.

"Hahaha" in Erlangen: Das steckt hinter der "Chicken and Beer"-Kultur in Korea

Hier wolle er den Gästen die in Korea weit verbreitete "Chicken and Beer"-Kultur nahebringen. Hühnchenspeisen und Bier gehörten dort in vielen Bars untrennbar zusammen. Das solle auch im Namenszusatz "Chicken Bar" des "Hahaha" zum Ausdruck kommen.

Auch koreanischen Schnaps wolle er anbieten. Vor der Eröffnung stehe allerdings erst der aufwendige Umbau. Der gelernte Bildhauer trage viel selbst dazu bei, wie etwa beim Trockenbau und den Toiletten. Außerdem seien Tresen und Tische selbst gezimmert.

Weil das Lokal denkmalgeschützt sei, seien die Planungen nicht ganz einfach gewesen. Die Holzdecke bleibe beispielsweise und so sei das Konzept entstanden, Moderne mit Tradition zu verbinden. Mr. Has Frau werde als Chefin fungieren, er als Koch. Maximal 35 Sitzplätze umfasse das neue Erlanger Restaurant, für das noch kein genaues Eröffnungsdatum für den neuen Koreaner in Erlangen feststeht. "Wir werden im Februar eröffnen. Ich denke, übernächste Woche." Ob auch seine Kunst zu sehen sein wird, habe er noch nicht entschieden.

