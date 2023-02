In einem Monat startet die sechste Ausgabe des Erlanger Genuss-Festivals (9. – 11. März 2023). Wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. berichtet, gebe es noch Tickets für die verschiedenen kulinarischen Veranstaltungen. Einen freien Tisch bekommen Gäste noch bei den Dinnerabenden in den sechs teilnehmenden Erlanger Restaurants, für den Finalabend „Cooking with friends“ im Gasthaus Polster gibt es noch ein Restkontingent. Zur kulinarischen Reise durch die Erlanger Innenstadt lockt wieder die Genuss-Safari.

Am Donnerstag, den 23. Februar 2023 endet der Ticketverkauf der Tourist-Information Erlangen für das kulinarische Highlight im Erlanger Veranstaltungskalender. Feinschmecker und Feinschmeckerinnen sollten sich bis dahin ihre Tickets gesichert haben. Die kreativen Köpfe haben für ihre Dinnerabende ganz besondere Menüs zusammengestellt, die man sonst so auf den Speisekarten nicht findet.

„Bei unserem Genuss-Festival dürfen die Gäste Neues ausprobieren und Gaumenfreuden entdecken. Unsere sechs Restaurants sowie die drei Gastköche des großen Finalabends liefern über drei Tage ein wahres gastronomisches Feuerwerk ab. Das sollte man sich nicht entgehen lassen“, empfiehlt Christian Frank, Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins e.V..

Höhepunkt ist das Finale Cooking with friends, an dem die insgesamt sechs Köche und Köchinnen ein Sechs-Gänge Menü mit passender Weinbegleitung von regionalen Weingütern auftischen. Jedoch sollten Interessierte aufgrund der wenigen noch zur Verfügung stehenden Restplätze schnell sein.

Ebenfalls gibt es noch Karten für die Genuss-Safari. Hier begeben sich bereits mehr als 120 Safari-Teilnehmende auf Streifzug durch die Erlanger Innenstadt. An elf Stationen gibt es verschiedene Leckereien und Köstlichkeiten zu entdecken und zu probieren. Die Gäste können von Donnerstag bis Samstag in eigenem Tempo tagsüber die teilnehmenden Geschäfte besuchen. Als Eintrittskarte gilt das Safari-Ticket, das an jeder Station abgestempelt wird.

Informationen und Ticketverkauf

Die Tickets zur Genuss-Safari, den Dinnerabenden und Cooking with friends gibt noch bis 23. Februar 2023 in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen; Mo – Fr, 9 – 17 Uhr).

Mehr Infos unter www.erlangen.info/genuss-festival/