Erlangen vor 30 Minuten

Streit eskaliert

Mann attackiert Ehefrau mit Messer - Mordkommission ermittelt

In Erlangen ist am Wochenende ein Ehestreit eskaliert: Ein 32-Jähriger griff seine Frau mit einem Messer an und verletzte sie. Die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.