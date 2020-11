Eine 30-jährige Frau hat am Samstagabend (14. November 2020) gegen 21 Uhr Passanten angesprochen und sie um Hilfe gebeten. Sie gab an, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein, wie die Polizeiinspektion Ansbach in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Passanten riefen die Polizei. Diese musste feststellen, dass die Frau durch die Schläge ihres Mannes Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Frau bittet Passanten um Hilfe: Mann hat sie geschlagen

Die Beamten suchten währenddessen den Ehemann in der Wohnung auf. Der 29-Jährige wurde dort mit zwei kleinen Kindern angetroffen. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Eine Mitarbeiterin des Frauenhauses kümmerte sich im Anschluss des Krankenhausaufenthaltes um die 30-jährige Frau.