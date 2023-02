Erlangen: Dönerladen "Zio Cey" seit November geschlossen - "Hot & Shot" eröffnet in Erlangener Innenstadt

Am Dienstag (07. Februar 2023) feierte das "Hot & Shot - Food and Bar"-Restaurant auf dem Martin Luther Platz in Erlangen seine Neueröffnung. Das Restaurant beerbt damit den beliebten Dönerladen "Zio Cey" in der Innenstadt. Döner soll neben anderen Gerichten weiterhin auf der Speisekarte stehen. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt der neue Inhaber, Navsherbir Singh, das neue Menü und warum er in der Innenstadt Fuß fassen möchte.

Neues Restaurant in Erlanger Innenstadt beerbt Dönerladen "Zio Cey": Inhaber bietet auch Cocktails an

Seit November 2022 hat das "Zio Cey", der beliebte Dönerladen in der Erlanger Innenstadt, geschlossen. "Altersbedingt hat er es einfach nicht mehr geschafft", erklärt der Neu-Inhaber des "Hot & Shot", Navsherbir Singh. Seit Dienstag (07. Februar 2023) ist das neue Restaurant auf dem Martin-Luther-Platz geöffnet. "Wir haben schon länger etwas in der Innenstadt gesucht und den perfekten Standort hier gefunden", so Singh.

Doch Döner-Fans sollten nicht traurig sein, denn der Kebab werde weiterhin verkauft. "Wir verkaufen Pizza, Pasta und Döner". Doch neben den bekannten Gerichten ist jetzt auch ein Raum zu einer neuen Bar im Restaurant umgebaut worden. "Die Küche und die Bar sind neu gemacht", so Singh weiter. "Wir bieten Cocktails aller Art bis hin zu Limonade und hausgemachtem Eistee an", so der Inhaber, der auch das indische Restaurant "Little India" in Forchheim betreibt.

Die neue Speisekarte und Website sollen ihm zufolge bald online erscheinen. Insgesamt freut Singh sich auf die neue Herausforderung und Kundschaft, die auch wegen der Erlanger Bergkirchweih bei ihm vorbeischauen soll. "Auch wegen des Bergfests haben wir was in der Innenstadt gesucht. Viele wollen davor oder danach noch einen Döner oder eine Pizza".

