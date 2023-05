Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet, kommt es von Dienstag, den 30. Mai bis Mittwoch, den 7. Juni 2023 aufgrund der Kirchweih in Eckenhaid zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Line 344 und 213 betroffen

Während der Kirchweih kann die Linie 344 die Haltestelle „Eckenhaid Heidestraße“ nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle wird in beiden Richtungen auf Höhe der Einmündung Heidestraße in der Eckenhaider Hauptstraße eingerichtet.

An Schultagen wird bei der Fahrt um 7:27 Uhr ab „Eckenhaid Heidestraße“ ein Ersatzhalt in der Eisenstraße auf Höhe der Einmündung Heidestraße erfolgen.

Am Dienstag, den 30. Mai fährt die Linie morgens noch bis 8 Uhr die Heidestraße an.

Die Linie 213 kann während der Kirchweih die Haltestellen „Eckenhaid Heidestraße“, „Eckenhaid Sudetenstraße“, „Eckenhaid Haidbuckel“, „Eckenhaid Eisenstraße West“ und „Eckenhaid Eisenstraße Ost“ nicht bedienen.

Entsprechende Ersatzhaltestellen werden in beide Richtungen in der Eckenhaider Hauptstraße auf Höhe der Abzweigung Heidestraße und in der Sandstraße auf Höhe der Einmündung zur Sudetenstraße eingerichtet.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

