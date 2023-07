Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Sattelzügen musste die A3 bei Erlangen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 220.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Erlangen berichtete davon.

Montag (24. Juli) gegen 20 Uhr fuhren alle drei Lastwagen hintereinander auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Aufgrund des dichten Verkehrs und einsetzenden Regens stockte der Verkehr zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach. Während der Fahrer des vorderen Fahrzeuges noch zum Stehen kam, fuhr sein Hintermann auf diesen auf.

Drei Lkw ineinander gekracht - Plane aufgerissen und Ladung auf der Straße

Der dritte Lastwagen versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kollidierte er mit seinem Vordermann und kam dann neben diesem auf der Überholspur zum Stillstand. Dabei riss die Plane des Aufliegers auf der gesamten Länge auf und ein Teil der Ladung verteilte sich über die Fahrbahn.

Für die Bergungsarbeiten - es mussten rund 10 Tonnen Metallteile umgeladen und der Sattelzug abgeschleppt werden - war die A3 bis etwa 2 Uhr nachts gesperrt. Der Verkehr wurde an den nächstliegenden Anschlussstellen ausgeleitet.

Ein weiterer Berufskraftfahrer fiel um etwa 1 Uhr "unrühmlich auf", so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt konnte die linke Fahrspur in Richtung Würzburg für Autos wieder freigegeben werden. Trotz Überholverbot zog er an dem auf der rechten Spur wartenden Schwerverkehr vorbei. Allerdings war an der Unfallstelle für den 40-Jährigen dann kein Durchkommen mehr. Denn dort war die Fahrbahn noch komplett blockiert.

Gaffer steigt aus Auto aus und weigerte sich zu gehen

Außerdem musste ein Schaulustiger, der aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, durch Polizeibeamte von der Unfallstelle "mit sanfter Gewalt weggeschoben" werde. Er befand sich im Bereich der beschädigten Ladung und wollte auch nach mehrfacher mündlicher Aufforderung die Gefahrenzone nicht verlassen.

