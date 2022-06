Im Anschluss an die Erlanger Bergkirchweih ist ein Gast am Donnerstagabend (8. Juni 2022) während einer Taxifahrt ausgerastet: Der Mann war gerade auf der A73 auf dem Nachhauseweg, als er den Taxifahrer attackierte.

Der bisher unbekannte Angreifer stieg in Erlangen im Bereich der Bayreuther Straße ein und wollte nach Nürnberg gefahren werden. Als sich das Taxi auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Erlangen-Zentrum befand, sei der "Mann in Lederhose" plötzlich grundlos aggressiv geworden, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt über den Vorfall berichtet.

Nach Erlanger Bergkirchweih: Gast randaliert in Taxi auf A73

Der Fahrgast biss den Taxifahrer dabei sogar in den Arm sowie in den Kopf und schlug ihm zudem mehrfach ins Gesicht. Nachdem es dem Fahrer gelungen war, das Taxi anzuhalten, sprang der unbekannte Mann aus dem Fahrzeug und flüchtete über die Leitplanke in Richtung Wiesengrund.

Während des Festbetriebs in Erlangen kam es noch zu weiteren Vorfällen: Gegen 0.15 Uhr gerieten im Bereich der Goethestraße zwei Gruppen aneinander. Dabei bedrohte ein 16-Jähriger sein Gegenüber mit einem Messer. Obwohl die Begleiter des Jugendlichen versuchten, ihn zurückzuhalten, konnte er sich losreißen und dem 21-Jährigen noch einen Faustschlag verpassen.

Außerdem wurden drei Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Bergkirchweih konnten die Polizei die Kinder aber wieder finden und zu den Eltern zurückbringen. Bereits in den Tagen zuvor hatte die Polizei "amtsbekannten Kindern" den Zutritt zum Festgelände verboten, da sie mit "massiven Diebstählen" aufgefallen waren.

