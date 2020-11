Bernd Reisenweber (BG) hat auf Nachfrage extra noch mal im gemeindlichen Archiv gekramt und einen Plan gefunden. "Schon in den 80er Jahren war die Umgehung ein Thema", sagt der Ebersdorfer Bürgermeister zu einem Projekt, das am Donnerstag auch den Kreistag beschäftigt hat. Die Verlegung der Kreisstraße CO 11 raus aus dem Ebersdorfer Gemeindeteil. Da wird es jetzt zumindest mal eine Vorstudie für eine mögliche Trassenführung geben - so viel hat der Kreistag beschlossen.