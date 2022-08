Porzellan Goebel schließt Werksverkauf in Rödental "aus Kostengründen"

Abverkauf mit "noch einigen guten Rabatten " noch bis Ende August

mit "noch einigen guten " noch bis Ende August Neuer Verkauf in Staffelstein - offizielle Eröffnung am 3. September 2022

Porzellan Goebel schließt seinen Werksverkauf in Rödental bei Coburg. "Weil jeder schauen muss, wo er bleibt", erklärt die Verkaufsleitung Stefan Janson. "Aus Kostengründen: Wir wollen uns quasi die Miete sparen." Der Verkauf ziehe auf das eigene Firmengruppengelände nach Bad Staffelstein, wo auf 450 Quadratmetern ein neuer Werksverkauf neben der Hauptverwaltung eröffnet - "das macht auch vieles einfacher".

Ausverkauf bei Porzellan Goebel in Rödental - neuer Werksverkauf eröffnet bald

In Rödental laufe aktuell der Abverkauf. "Sachen, die aufs Lager drücken, verkaufen wir momentan, da gibt es aktuell auch noch einige gute Rabatte", so Janson. Immerhin müsse man eine Fläche von 580 Quadratmetern räumen. Der gesamte Werksverkauf ziehe zum 1. September 2022 nach Bad Staffelstein. Zwei Tage später, am Samstag (3. September 2022) sei dann die "offizielle Eröffnung".

"Ich hoffe, dass die Kaffeemaschine bis dahin da ist", sorgt sich Janson. "Aber irgendwie kriegen wir das hin." Beim neuen Werksverkauf in Staffelstein soll es nämlich auch ein kleines Café geben, in dem es "erstmal auch nur Kaffee gibt. Was wir dann noch machen, müssen wir mal schauen." Aber nicht nur das ändert sich. "Wir werden nicht mehr alleine sein", sagt Janson.

Es kämen neue Lieferanten hinzu und aus dem Verkauf werde "ein Markenoutlet". Rösle sei mit Küchenausstattung dabei, die Küchenprofi-Gruppe und Koziol mit Küchenhilfen aus thermoplastischem Kunststoff, "auch Holz ist oft mitverarbeitet. Das sind Partner, die zu uns passen, sowohl vom Auftritt als auch vom Qualitätsanspruch." Goebel sehe sich da "schon sehr weit oben - mit am höchsten im Geschenkartikelbereich."