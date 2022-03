Krieg? Was das bedeutet, kannte Silvana Molnar bislang nur von den Erzählungen ihrer Oma. "Sie hat als Kind den Zweiten Weltkrieg miterlebt", sagt Silvana Molnar, "und sie hat mir immer erzählt, wie schlimm das war und dass es so etwas nie wieder geben darf." Um so mehr ist Silvana Molnar "absolut erschüttert", wie sie sagt, wenn sie in diesen Tagen die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sieht.

Deshalb wollte die 32-Jährige, die seit 2018 als Geschäftsführerin im Stadtcafé in Bad Rodach arbeitet, auf irgendeine Weise helfen. Denn: "Im Grunde geht es uns hier manchmal viel zu gut, und in solchen Zeiten, muss man einfach Solidarität zeigen." Und dann hatte sie die Idee zu einer ganz besonderen Torte: Vanille-Buttercreme, in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb.

Erlös für "Bad Rodach hilft"

Verkauft wurde die Torte am Sonntag im Bad Rodacher Stadtcafé. Der komplette Erlös wird an die Aktion "Bad Rodach hilft" gespendet, die von der Stadt Bad Rodach organisiert wird.

Bei "Bad Rodach hilft" werden derzeit viele Dinge gesammelt: vor allem Hygieneartikel, Babybedarf, Decken und Schlafsäcke, unverderbliche Lebensmittel, Konserven, Taschenlampen, aufgeladene Powerbanks, Verbandsmaterial. Wichtig: Kleidung und Spielsachen werden nicht gesammelt! Die Spenden können - verpackt in verschließbare Kartons - im Vorraum der Grund- und Mittelschule Bad Rodach abgegeben werden.

Zwei Supermärkte in Bad Rodach (Rewe Becker und Edeka Heß) unterstützen die Aktion ebenfalls und haben Spendenboxen aufgestellt. Dort können Hygieneartikel und unverderbliche Lebensmittel, die zuvor eingekauft wurden, direkt hineingelegt werden.