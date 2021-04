Mann in Coburg bewusstlos getreten: Täter spricht von "Versehen"

Dann wisse er nur noch, dass er dem Geschädigten mit der Handytaschenlampe ins Gesicht geleuchtet habe, um sich dessen Verletzungen näher anzusehen - weil er Blut gesehen habe, sei ihm "richtig schlecht" geworden. Er sagte, er sei deshalb "fix und fertig" und "am Ende" gewesen.

Bei diesen Aussagen platzte der Nebenklage der Kragen: "Mein Mandant lag blutend auf dem Boden, aber SIE waren fix und fertig?" Ihrer Meinung nach verhalte sich der Angeklagte "unverschämt" - davon zu sprechen, dass er das Blut nicht habe sehen können, das er vermutlich sogar selbst herbeigeführt habe. Auch für Richterin Jana Huber war es "schwierig, die Aussagen nun nachzuvollziehen" - gerade auch, weil dessen Erinnerung "gerade an der wichtigsten Stelle" aussetzen würde. Im Falle einer Verurteilung sei es jedenfalls schwierig, seine Aussage zu seinen Gunsten auszulegen, denn ein wirkliches Geständnis sei das nicht. Tobias T. blieb trotz der harschen Worte bei seinen Angaben.

Tränen und Entschuldigung

Am zweiten Verhandlungstag sagte auch die Freundin von Daniel S. aus. Sie berichtete vom Trinkverhalten ihres Lebensgefährten. Sie sehe seinen Konsum "kritisch", habe schon oft versucht, ihn zu bremsen - was dazu geführt habe, dass er heimlich getrunken habe. Sie habe erlebt, wie der Angeklagte unter Alkoholeinfluss aggressiv geworden sei, ihr gegenüber habe er sich aber nie so verhalten. Als seine Freundin ausführte, dass sich an den Zukunftsplänen - Hochzeit und Kinder - trotz des Vorfalls nichts geändert habe, wischte sich Daniel S. Tränen aus dem Gesicht. Sie habe viel mit ihm telefoniert, während er in Haft gewesen sei - er habe ihr dabei gesagt, dass es sein "Herzenswunsch" sei, mit dem Trinken ganz aufhören zu wollen.

Nicht nur ihr gegenüber hat er diesen Wunsch geäußert: In einem Brief, den er an den Geschädigten aus der JVA schrieb, äußerte er ebenfalls, dass er "keinen Tropfen mehr anrühren" wolle - sein Konsum sei "keinesfalls eine Entschuldigung" für das, was passiert sei, aber er sei "gefährlich", wenn er getrunken habe. Was geschehen ist, täte ihm "von Herzen Leid" und er hoffe, dass der Geschädigte vollständig genesen sei.